ناصر بوريطة

بوريطة يجدد إدانة هجمات الحوثيين والتدخلات الإيرانية في شؤون دول الخليج

2022-01-26 / 1:43 مساءً
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هبة بريس

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء، لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح الحجرف.

ووفق بلاغ للوزارة، فقد جدد بوريطة خلال مباحثاته، استعداد المملكة المغربية لمواصلة العمل مع الأمانة العامة والدول الخليجية بما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون النوعي، تروم ترسيخ إطار تشاركي متجدد يعزز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والبشرية بين الجانبين، تجسيدا لمنظور صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، الوارد في الخطاب الملكي السامي أمام القمة المغربية الخليجية المنعقدة بالرياض بتاريخ 20/4/2016.

وأشاد بوريطة بما يربط المغرب بدول مجلس التعاون من قواسم مشتركة وتضامن موصول، مجددا، في هذا الإطار، إدانة وشجب المملكة المغربية ملكا وحكومة وشعبا، استمرار هجمات جماعة الحوثيين ومن يدعمهم على المنشآت المدنية والاقتصادية بكل من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة الشقيقتين.

كما جدد الوزير التأكيد على رفض المغرب وإدانته لكل أشكال التدخلات الإيرانية السافرة في الشؤون الداخلية لدول المجلس، لاسيما مملكة البحرين الشقيقة، ومذكرا أن المغرب كما أكد ذلك صاحب الجلالة، نصره الله، أمام القمة المغربية الخليجية بالرياض في 20 أبريل 2016، “يعتبر دائما استقرار وأمن دول الخليج العربي جزءا لا يتجز أ من أمنه واستقراره، إيمانا منه بما يجمعهما من وحدة المصير، ومن تطابق في وجهات النظر إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وخلص البلاغ إلى أن بوريطة وجه دعوة للأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للقيام بزيارة عمل إلى المغرب سيتم تحديد موعدها لاحقا.

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تعليق واحد

  1. ضروري يجدد الدعم حتۍ يضمن دولة السعايا الدعم من دول الخليج والا لماذا لا يدين قصف الابريا والمدنيين من اهل اليمن من قبل دول الكراكيز الخليجية

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