فرانس بريس: رئيس بوركينا فاسو بخير وهو تحت الإقامة الجبرية

2022-01-26 / 1:35 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

قال مصدر رفيع لوكالة “فرانس برس”، اليوم الأربعاء، إن رئيس بوركينا فاسو، روك مارك كابوري، “بخير جسديا، وهو موجود في فيلا رئاسية قيد الإقامة الجبرية”.

وأوضح المصدر في الحركة الشعبية في بوركينا فاسو، أن “الرئيس كابوري بخير بدنيا، لكن لا يمكنني قول أي شيء عن حالته العقلية”، مؤكدا أن “لديه طبيب تحت تصرفه”.

وأكد أن كابوري “لا يزال في أيدي الجيش، ليس في معسكر للجيش، إنما في فيلا رئاسية قيد الإقامة الجبرية”.

وأضاف المصدر نفسه “إن كابوري هو الذي كتب بالفعل خطاب الاستقالة الذي نشره التلفزيون الوطني، لكنني لا أستطيع أن أقول تحت أي شروط كتبه”.

يذكر أنه تمت الإطاحة برئيس بوركينا فاسو، روك مارك كابوري، على يد جنود بقيادة المقدم بول هنري سانداوغو داميبا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فرنسا.. مجلس الشيوخ يصوت لقانون “اعتذار” من الحركيين الجزائريين

فرنسا.. مجلس الشيوخ يصوت لقانون “اعتذار” من الحركيين الجزائريين

2022-01-26 / 12:57 مساءً
Photo of الصحة العالمية: الخطر المرتبط بأوميكرون مازال مرتفعا

الصحة العالمية: الخطر المرتبط بأوميكرون مازال مرتفعا

2022-01-26 / 11:55 صباحًا
Photo of الاتحاد الدولي للنقل الجوي يحث الحكومات على تخفيف قيود السفر

الاتحاد الدولي للنقل الجوي يحث الحكومات على تخفيف قيود…

2022-01-26 / 10:08 صباحًا
Photo of ماكرون: لا مكان لـ”علاجات تغيير الميول الجنسية” في فرنسا

ماكرون: لا مكان لـ”علاجات تغيير الميول الجنسية” في فرنسا

2022-01-26 / 9:30 صباحًا
Photo of اسرائيل.. استقالة رئيس الشركة المنتجة لـ”بيغاسوس”

اسرائيل.. استقالة رئيس الشركة المنتجة لـ”بيغاسوس”

2022-01-25 / 11:35 مساءً
Photo of إطلاق نار على نقطة للجيش الإسرائيلي قرب نابلس

إطلاق نار على نقطة للجيش الإسرائيلي قرب نابلس

2022-01-25 / 11:20 مساءً
Photo of الرئيس الإسرائيلي يزور الإمارات يوم الأحد

الرئيس الإسرائيلي يزور الإمارات يوم الأحد

2022-01-25 / 6:52 مساءً
Photo of بسبب كورونا.. الجزائر تمنع الملتقيات وحفلات الزفاف والختان

بسبب كورونا.. الجزائر تمنع الملتقيات وحفلات الزفاف والختان

2022-01-25 / 10:36 صباحًا
Photo of بسبب الخيانة.. شقيقة ملك إسبانيا تعلن انفصالها رسميا عن زوجها

بسبب الخيانة.. شقيقة ملك إسبانيا تعلن انفصالها رسميا عن…

2022-01-25 / 9:30 صباحًا
Photo of بيان رسمي من جيش بوركينا فاسو بإقالة الرئيس وحل الحكومة والبرلمان

بيان رسمي من جيش بوركينا فاسو بإقالة الرئيس وحل…

2022-01-24 / 8:31 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق