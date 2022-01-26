قتيل وجرحى في حادث إنقلاب شاحنة بمنحدرات تيزي نتاست بتارودانت

ع اللطيف بركة : هبة بريس

لقي شخص مصرعه فيما أصيب إثنان بجروح متفاوتة الخطورة ، في حادث إنقلاب شاحنة لنقل البضائع ، عشية أمس الثلاثاء، بمنعرجات “تيزي نتاست” بإقليم تارودانت.

الحادث وقع على مستوى الطريق الوطنية رقم 7 الرابطة بين تارودانت و مراكش على مستوى منعرجات “تيزي نتاست “الجبلية، بعد أن فقد السائق السيطرة على الشاحنة بسبب وعورة المنعرجات بالمكان، مما جعلها تنحرف عن مسارها، لتسقط في منحدر خطير، مما تسبب في وفاة سائقها وإصابة شخصين بجروح متفاوتة الخطورة.

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