الPPS يتنقد تغييب “الصناعة التقليدية” من إجراءات الدعم

هبة بريس - الرباط

اعتبر حزبُ التقدم والاشتراكية أنَّ الإجراءات الحكومية المخصصة لفائدة القطاع السياحي، هي إجراءات إيجابية عموماً، إلاَّ أنها غَــيَّــبَــت قطاع الصناعة التقليدية المرتبط مباشرةً بالسياحة.

وذكر الحزب في بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي، أنَّ النجاح في تحقيق الغايات من خطة إنقاذ القطاع السياحي يبقى رهيناً بقرار فتح الحدود، مشيرا إلى أن بلادنا تظل من الدول القليلة جدا التي لا تزالُ حدودها مُغلقة.

وفي هذا الاتجاه، تمنى المكتبُ السياسي أنّ تُعلن الحكومةُ عن أفقٍ لاتخاذ قرار إعادة فتح الحدود، بآجالٍ واضحة، وهو القرارُ الذي ستكون له، بالتأكيد، انعكاساتٌ إيجابية، ليس على القطاع السياحي فحسب، وإنما على الاقتصاد الوطني بِــرُمَّــتِــه، ولا سيما على القطاعات الإنتاجية المتضررة مُباشرة وبشكل عميق من الإغلاق.

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