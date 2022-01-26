الملك يبرق الرئيس الهندي: متمنياتنا لشعبكم بالتقدم والرخاء

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الهند، فخامة السيد رام نات كوفيند، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب جلالة الملك بهذه المناسبة، عن أحر التهاني للسيد رام نات كوفيند مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب الهندي الصديق باطراد التقدم والرخاء.

ومما جاء في هذه البرقية “وأغتنم هذه المناسبة المجيدة لأعرب لكم عن ارتياحي لأواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل التي تربط بين شعبينا، ولعلاقات التعاون المثمر القائمة بين بلدينا، مؤكدا لفخامتكم حرصي على مواصلة عملنا المشترك من أجل توطيد هذه العلاقات وتنويع مجالاتها، بما يعود بالنفع العميم على شعبينا الصديقين”.

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