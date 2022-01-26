الصحة العالمية: الخطر المرتبط بأوميكرون مازال مرتفعا

2022-01-26 / 11:55 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، تسجيل أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا خلال أسبوع، وحذرت من أن مستوى خطر المتحور أوميكرون مازال مرتفعا.

و قالت منظمة الصحة العالمية، في نشرتها الأسبوعية، إن مستوى الخطر المرتبط بالمتحوّر أوميكرون “لا يزال مرتفعا”، إذ سُجّل عدد إصابات قياسي جديد الأسبوع الماضي، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

ونقلت الوكالة عن منظمة الصحة العالمية تحذيرها من أنه “بناءً على المعطيات المتوفرة حاليًا، لا يزال الخطر العام المرتبط بأوميكرون مرتفعًا”.

وقالت إن “أكثر من 21 مليون إصابة جديدة سُجّلت (في الأيام السبعة الماضية)، ما يمثل أكبر عدد إصابات مسجّل في أسبوع واحد منذ بدء تفشي الوباء”، وفقا لفرانس برس.

وأشارت المنظمة إلى أن عدد الإصابات ارتفع بنسبة 5 في المئة خلال الأسبوع المنصرم، مقابل 20 في المئة الأسبوع السابق، مضيفة أن معدّل العدوى العام يرتفع “بشكل بطيء”.

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‫17 تعليقات

  4. اوميكرون مجرد فيروس من سلالة كورونا.فلما هذا التخويف… نريد التغيير والاصلاح وليس التفاهات وكلام فارغ كلام لامحل له من الوجود حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.

  5. لقد تلقينا الجرعة الأولى والثانية وكذلك الجرعة الثالتة إذن ما فائدة التلقيح الذي تلقيناه الم نستفذ منه؛وللاسف الشديد لازال الارتفاع الساروخي في الاصابات بالمتحور الجديد اوميكرون….

  6. أنتم تريدون الرجوع إلى الصفر مرة أخرى تقومون بالاكاذيب واستهزاء بنا كورونا انتهت وذهبت ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم…

  7. ارجوكم ماكفايا سيناريوهات كاذبة وتمثيليات اتقوا الله فينا لقد حطمتم نفسيتنا بمعنى الكلمة بسبكم تدهورت الحالة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية القاسية.لانريد الرجوع إلى الصفر مرة أخرى…

  8. لما هذآ التخوف والرعب والتناقذ معنا الأرقام باصابات كوفيد 19 كورونا غير صحيحة الأمر أصبح مكشوفا وواضحا كوضوح الشمس ومضحكا في نفس الوقت هههههههههههه.

  9. ارجوكم لا تستهزؤوا بالمتحور الجديد اوميكرون إنه فعلا موجود والاكثر من ذالك انتشر بسرعة فائقة ..نطلب السلامة والعافية يارب اللهم ارفع عنا هذآ المتحور الجديد اوميكرون واشفي مرضانا وارحم موتانا يآرب..

  10. يجب الحيطة والحذر من هذآ المتحور الجديد اوميكرون مع استعمال الكمامة والتباعد الجسدي من أجل حمايتك وحماية أفراد اسرتك ….

  12. نحن ضد فتح الحدود الجوية والبرية والبحرية وذالك تكاثر الحالات الإصابات بكوفيد 19 كورونا. لهذا يجب على السلطات الأمنية أن تشدد المراقبة المستمرة وعدم التهور والتهاون بهذا الفيروس كوفيد 19 كورونا…

  13. نتمنى الشفاء العاجل باذن الله للجميع..العالم بأكمله يعاني من هذآ المتحور الجديد اوميكرون…ولحد الآن لم يجدوا حلا مناسبا لهذا المتحور الجديد اوميكرون هههههههههههه….

  14. إنها دراما توركيا لها أجزاء وسيناريوهات لا نهاية لها لعبة تجارية وسياسية تريدون ترويج المبيعات والتسويق اللقاح فقط هههههههههههه لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم…

  15. راهم خنقوا الدول العالم بأكمله والاقتصاد وظلموا الجالية كما جعلوا حياة العالقين نارا جحيما حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.

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