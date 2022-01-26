سطات تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال 24 ساعة الماضية
هبة بريس
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح أمس الثلاثاء إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأربعاء:
– سطات: 20 ملمتر
– تارودانت: 14 ملمتر
– تطوان : 12 ملمتر
– الراشيدية وابن جرير : 6 ملمترات
– خريبكة ومراكش: 4 ملمترات
– ورزازات: ملمتران
– وجدة وبوعرفة وسيدي سليمان: ملمتر واحد
– القنيطرة والرباط-سلا وبن سليمان وسيدي إفني وتاوريرت وتيط امليل : أقل من ملمتر واحد
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المقاييس ….
سطات
وأين هي المدن الأخرى ؟؟؟