سطات تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال 24 ساعة الماضية

هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من ‏طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح أمس الثلاثاء إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأربعاء:

– سطات: 20 ملمتر

– تارودانت: 14 ملمتر

– تطوان : 12 ملمتر

– الراشيدية وابن جرير : 6 ملمترات

– خريبكة ومراكش: 4 ملمترات

– ورزازات: ملمتران

– وجدة وبوعرفة وسيدي سليمان: ملمتر واحد

– القنيطرة والرباط-سلا وبن سليمان وسيدي إفني وتاوريرت وتيط امليل : أقل من ملمتر واحد

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1