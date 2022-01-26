سطات تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال 24 ساعة الماضية

2022-01-26 / 11:40 صباحًا
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من ‏طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح أمس الثلاثاء إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأربعاء:

– سطات: 20 ملمتر

– تارودانت: 14 ملمتر

– تطوان : 12 ملمتر

– الراشيدية وابن جرير : 6 ملمترات

– خريبكة ومراكش: 4 ملمترات

– ورزازات: ملمتران

– وجدة وبوعرفة وسيدي سليمان: ملمتر واحد

– القنيطرة والرباط-سلا وبن سليمان وسيدي إفني وتاوريرت وتيط امليل : أقل من ملمتر واحد

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