نبيل بنعبد الله - الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية
نبيل بنعبد الله - الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية

الصحراء المغربية.. الPPS يدعو الجزائر الى الابتعاد على نهج المناورات والاستفزازات

2022-01-26 / 11:20 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

تطرق المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه الأخير، إلى الزيارة التي قام بها المبعوث الأممي إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا، إلى المغرب، في سياق جولته بالمنطقة.

وفي هذا الصدد، أكد الحزب على أن طَــيَّ النزاع المفتعل بخصوص الصحراء المغربية يتعين أن ينبني على حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على أساس التوافق، وفي إطار مقترح الحكم الذاتي المشهود له بالجدية والمصداقية.

وأضاف الحزب أنَّه على الأطراف الحقيقية، والجزائر تحديداً، أن تبتعد على نهج المناورات والاستفزازات، وأن تتحمل كامل مسؤوليتها في السعي، بحسن نية، نحو إيجاد حل نهائي لهذه القضية المفتعلة.

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