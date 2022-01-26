وفاة “غامضة” لمغربي ببلجيكا.. والقنصلية المغربية ببروكسيل تدخل على الخط

2022-01-26 / 10:51 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

ذكرت القنصلية العامة المغربية في بروكسيل أنها قامت على الفور باتصالات في موضوع وفاة شاب مغربي ببلدية آص، مع مصالح إدارة بلدية آص للحصول على المعلومات المتعلقة بهويته، تبين على إثرها أن الأمر يتعلق بالسيد أيوب أيوبي، حسب بطاقة إقامته الإسبانية التي وجدت بحوزته.

وأوضحت القنصلية في بلاغ لها، أنه “بفضل مساهمة بعض المواطنين المغاربة، تمكنت القنصلية العامة من ربط الاتصال بأسرة المرحوم بمدينة إمزورن بإقليم الحسيمة التي أفادتها بأن للهالك أخ يتواجد ببروكسيل، وقد تقدم هذا الأخير بتاريخ 19/01/2022 أمام مصالح القنصلية العامة التي قامت في نفس اليوم بتوجيه كتاب إلى السيد وكيل الملك بالدائرة القضائية هال- فيلفورد ملتمسة منه اتخاذ ما يراه مناسبا قصد تحديد أسباب الوفاة”.

كما قامت بربط الاتصال بالمحامي الذي تم تعيينه من طرف أخ المرحوم، ومكنته من جميع المعلومات المتوفرة لديها بخصوص هذه الواقعة.

وأكدت القنصلية أنها تظل مستمرة في تتبع الموضوع مع السلطات البلجيكية المعنية قصد الإحاطة علما بجميع التطورات ذات الصلة وخاصة بأسباب الوفاة.

وتقدمت القنصلية العامة في بلاغها، “بأحر تعازيها لعائلة المرحوم معبرة لها عن مساندتها التامة لها في هذا الظرف الأليم”.

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