في وقت وجيز.. أمن البيضاء يوقف “راشقي” المارة بالحجارة بالبيضاء
تفاعلت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء، بجدية كبيرة، مع مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لقيام مجموعة من الأشخاص برشق مستعملي الطريق بالحجارة بشكل يعرض سلامتهم الجسدية للخطر، حيث باشرت بشأنه بحثا أظهر أن الأمر يتعلق بقضية عالجتها مصالح الأمن الوطني بمنطقة أمن البرنوصي بالدار البيضاء، وأسفرت عن توقيف المشتبه فيهم الأربعة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و19 سنة، ثلاثة من بينهم من ذوي السوابق القضائية.
وكانت مصالح الأمن العمومي بمنطقة البرنوصي قد توصلت، صباح يوم الثلاثاء 25 يناير الجاري، بإشعار من قبل سائق دراجة نارية حول تعرضه فجر نفس اليوم للرشق بالحجارة بغرض السرقة من قبل مجموعة من الأشخاص على مستوى طريق الرباط القديمة، وهي الأفعال التي تبين من خلال الأبحاث الأولية أنها استهدفت حافلتين للنقل العمومي وسيارات خاصة.
ومواصلة للأبحاث والتحريات الميدانية، تمكنت عناصر الشرطة من توقيف المشتبه فيه الأول بعد وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، قبل أن تقود عمليات أمنية مكثفة باشرتها عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن البرنوصي مدعومة بعناصر فرقة مكافحة العصابات من تحديد هوية باقي المشتبه فيهم وتوقيفهم تباعا خلال نفس اليوم.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة اليهم.
6 تعليقات
ما دنب رجال أمن ،على اختلاف مسؤولياتهم، في العمل الشاق لإيقاف مجرمين …و بعدها يودعون في السجن في ظروف ممتازة و لمدة وجيزة ثم يعودون بعدها لارتكاب جرائم أفضع….لذلك على القضاء أن يتشدد مع هذه الحتالة و على المسؤولين عن السجون عدم تمتنع هؤلاء بأي امتياز خلال مدة حجزهم….فحقوق الإنسان تتكون كذلك من واجبات ، واجبات المواطن الصالح في حقه في العيش في أماااان
لماذا لا تتفاعل مصالح الأمن مع ناهبي المال العام بهذه السرعة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
15 سنة سجنا نافدا
لماذا الدولة لا تجعل هاته الاشكال عبرة لاي أحد سولت له نفسه الاعتداء على المواطنين و ترهيبهم . 10 سنوات فما فوق مع الاشغال الشاقة
شكرا لرجال الأمن الكرة الان في ملعب العدل اتمنى ان يكون الحكم رادعا بصورة قوية لقد شاهدت الفيديو الوضع خطير هذه الشردمة يجب أن تعاقب أشد عقاب بدون امل للتسامح
وهكذا يحكم عليهم بثلاتة شهور وسيخرجون تم سيعودون للتعرض للمواطن البسيط في الطرقات وربما لقتله. بعض المجرمين يفضلون السجن على بيوتهم لأن السجن في المغرب أصبح له علامة خمس نجوم.