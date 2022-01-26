الاتحاد الدولي للنقل الجوي يحث الحكومات على تخفيف قيود السفر

هبة بريس - وكالات

ناشد الاتحاد الدولي للنقل الجوي حكومات الدول بضرورة تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا على السفر.

وحسب بيان للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، أكد أنه يتعين على الحكومات في جميع أنحاء العالم تخفيف قيود السفر التي كانت مفروضة خلال جائحة كورونا.

وجاء في البيان: “حث الاتحاد الدولي للنقل الجوي الحكومات على تسريع تخفيف قيود السفر، حيث يستمر فيروس كورونا في التطور من الوباء إلى المرحلة المستوطنة”.

وعلى وجه التحديد، دعا الاتحاد السلطات إلى إزالة جميع قيود السفر للأشخاص “الذين تم تطعيمهم بالكامل” بلقاحات معتمدة من منظمة الصحة العالمية، وإزالة حظر السفر وتسريع تخفيف قيوده اعترافًا بأن المسافرين لا يشكلون خطرًا أكبر لنشر فيروس كورونا، مما هو موجود بالفعل في عموم السكان.

وقال البيان”: مع تجربة متغير أوميكرون، هناك أدلة علمية متزايدة وآراء تعارض استهداف المسافرين بالقيود والحظر المفروض على البلد للسيطرة على انتشار كورونا”.

وأوضح ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي في البيان أن تلك الإجراءات لم تنجح.

وأضاف أن حقيقة وجود متغير فيروس كورونا أوميكرون في جميع أنحاء العالم، يعني أن السفر لا يزيد من مخاطر الإصابة بعدوى إضافية.

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