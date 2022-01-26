الاتحاد الدولي للنقل الجوي يحث الحكومات على تخفيف قيود السفر

2022-01-26 / 10:08 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

ناشد الاتحاد الدولي للنقل الجوي حكومات الدول بضرورة تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا على السفر.

وحسب بيان للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، أكد أنه يتعين على الحكومات في جميع أنحاء العالم تخفيف قيود السفر التي كانت مفروضة خلال جائحة كورونا.

وجاء في البيان: “حث الاتحاد الدولي للنقل الجوي الحكومات على تسريع تخفيف قيود السفر، حيث يستمر فيروس كورونا في التطور من الوباء إلى المرحلة المستوطنة”.

وعلى وجه التحديد، دعا الاتحاد السلطات إلى إزالة جميع قيود السفر للأشخاص “الذين تم تطعيمهم بالكامل” بلقاحات معتمدة من منظمة الصحة العالمية، وإزالة حظر السفر وتسريع تخفيف قيوده اعترافًا بأن المسافرين لا يشكلون خطرًا أكبر لنشر فيروس كورونا، مما هو موجود بالفعل في عموم السكان.

وقال البيان”: مع تجربة متغير أوميكرون، هناك أدلة علمية متزايدة وآراء تعارض استهداف المسافرين بالقيود والحظر المفروض على البلد للسيطرة على انتشار كورونا”.

وأوضح ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي في البيان أن تلك الإجراءات لم تنجح.

وأضاف أن حقيقة وجود متغير فيروس كورونا أوميكرون في جميع أنحاء العالم، يعني أن السفر لا يزيد من مخاطر الإصابة بعدوى إضافية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ماكرون: لا مكان لـ”علاجات تغيير الميول الجنسية” في فرنسا

ماكرون: لا مكان لـ”علاجات تغيير الميول الجنسية” في فرنسا

2022-01-26 / 9:30 صباحًا
Photo of اسرائيل.. استقالة رئيس الشركة المنتجة لـ”بيغاسوس”

اسرائيل.. استقالة رئيس الشركة المنتجة لـ”بيغاسوس”

2022-01-25 / 11:35 مساءً
Photo of إطلاق نار على نقطة للجيش الإسرائيلي قرب نابلس

إطلاق نار على نقطة للجيش الإسرائيلي قرب نابلس

2022-01-25 / 11:20 مساءً
Photo of الرئيس الإسرائيلي يزور الإمارات يوم الأحد

الرئيس الإسرائيلي يزور الإمارات يوم الأحد

2022-01-25 / 6:52 مساءً
Photo of بسبب كورونا.. الجزائر تمنع الملتقيات وحفلات الزفاف والختان

بسبب كورونا.. الجزائر تمنع الملتقيات وحفلات الزفاف والختان

2022-01-25 / 10:36 صباحًا
Photo of بسبب الخيانة.. شقيقة ملك إسبانيا تعلن انفصالها رسميا عن زوجها

بسبب الخيانة.. شقيقة ملك إسبانيا تعلن انفصالها رسميا عن…

2022-01-25 / 9:30 صباحًا
Photo of بيان رسمي من جيش بوركينا فاسو بإقالة الرئيس وحل الحكومة والبرلمان

بيان رسمي من جيش بوركينا فاسو بإقالة الرئيس وحل…

2022-01-24 / 8:31 مساءً
Photo of عسكريون في بوركينا فاسو يعلنون عبر التلفزيون الرسمي استيلاءهم على السلطة

عسكريون في بوركينا فاسو يعلنون عبر التلفزيون الرسمي استيلاءهم…

2022-01-24 / 7:37 مساءً
Photo of واشنطن وبروكسل تدعوان “للإفراج فورا” عن رئيس بوركينا فاسو

واشنطن وبروكسل تدعوان “للإفراج فورا” عن رئيس بوركينا فاسو

2022-01-24 / 7:05 مساءً
Photo of الاتحاد الإفريقي يدين “محاولة الانقلاب” في بوركينا فاسو

الاتحاد الإفريقي يدين “محاولة الانقلاب” في بوركينا فاسو

2022-01-24 / 6:33 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق