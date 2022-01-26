ماكرون: لا مكان لـ”علاجات تغيير الميول الجنسية” في فرنسا
هبة بريس - وكالات
نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تغريدة أعرب فيها عن افتخاره بتبني بلاده قانونا يحظر علاجات تغيير الميول الجنسية، المعروفة بـ”علاج التحويل”.
وكتب ماكرون على “فيسبوك”: “تم تبني القانون الذي يحظر علاجات تغيير التوجه الجنسي بالإجماع!”.
وأضاف: “فلنكن فخورين، لأن هذه الممارسات غير الجديرة ليس لها مكان في الجمهورية. أن تكون على طبيعتك ليست جريمة، لأنه لا يوجد ما يتطلب العلاج أصلا”.
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الطبيعة على جميع اوجهها مبنية على زوجين ذكر و انثى….ما غير ذلك فليس بطبيعة….