ماكرون: لا مكان لـ”علاجات تغيير الميول الجنسية” في فرنسا

هبة بريس - وكالات

نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تغريدة أعرب فيها عن افتخاره بتبني بلاده قانونا يحظر علاجات تغيير الميول الجنسية، المعروفة بـ”علاج التحويل”.

وكتب ماكرون على “فيسبوك”: “تم تبني القانون الذي يحظر علاجات تغيير التوجه الجنسي بالإجماع!”.

وأضاف: “فلنكن فخورين، لأن هذه الممارسات غير الجديرة ليس لها مكان في الجمهورية. أن تكون على طبيعتك ليست جريمة، لأنه لا يوجد ما يتطلب العلاج أصلا”.

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