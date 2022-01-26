خطير .. “عصابة” تهاجم السيارات والدراجات ب”الحجارة” بالبيضاء

2022-01-26 / 9:15 صباحًا
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هبة بريس - البيضاء

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لواقعة خطيرة في الطريق الرابطة بين البرنوصي و “17” بمدينة الدار البيضاء.

وحسب الفيديو المتداول خلال الساعات الأخيرة، فتظهر عصابة مكونة من حوالي 5 أشخاص حاملين حجارة كبيرة ويهاجمون السيارة والدارجات المارة ليلا من الطريق.

وقد عمد أفراد العصابة، وفق ذات الفيديو، برشق السيارات والدراجات في محاولة لإيقافها، متسببين في خسائر مادية مهمة وفي إصابات خطيرة لسائق دراجة نارية.

وأمام هذه الواقعة، طالب عدد من النشطاء المصالح الأمنية بالتدخل المستعجل لإيقاف أفراد العصابة ووضع حد لمثل هذه الممارسات التي تهدد سلامة المواطنين.

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