أمن العيون يوقف شخصان ويحجز مسروقات كانت موضوع شكاية..

هبة بريس-أشعبان لحبيب

تمكنت عناصر الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الثانية، مدعومة بعناصر الدائرة السادسة للشرطة بولاية أمن العيون، من إيقاف شخصين من ذوي السوابق القضائية العديدة، عمرهما 23و33سنة، في حالة تلبس لاشتباه تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة، السكر العلني البين مع حيازة مخدر الشيرا.

وقد جرى إيقاف المشتبه فيهما في وقت وجيز بعد ارتكابهما الفعل الجرمي، بناء على شكاية تقدم بها ضحيتان كونهما تعرضا لسرقة ممتلكاتهما، تحت التهديد بالسلاح الأبيض على مستوى الشارع الرئيسي لتجزئة العودة، من طرف الموقوفين وشخصان آخران.

الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر الشرطة أفضت إلى إيقاف إثنين من المشتبه فيهم بعد مضي وقت وجيز، وهما في حالة سكر علني بين، وبحوزتهما بعض المسروقات التي هي عبارة عن حلي ومبلغ مالي، كما تم حجز سلاحين أبيضين عبارة عن سكينين أحدهما من الحجم الكبير، بالإضافة إلى كمية من مخدر الشيرا.

يضيف المصدر الأمني، أنه تم وضع أحد الموقوفين تحت الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع الثاني للحراسة الطبية نظرا لحالته الصحية، وذلك رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، فيما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة قصد إيقاف باقي المشتبه فيهم.

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