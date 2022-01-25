إطلاق نار على نقطة للجيش الإسرائيلي قرب نابلس

هبة بريس ـ وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن تعرض نقطة عسكرية تابعة له قرب مدينة نابلس لإطلاق نار في حادث لم يؤد إلى وقوع إصابات.

وذكر المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، عبر “تويتر”: “قبل قليل وردت تقارير عن محاولة تنفيذ عملية إطلاق نار من داخل سيارة نحو نقطة عسكرية قرب نابلس دون وقوع إصابات”.

وأضاف أدرعي: “تم العثور في المكان على عيارات نارية. تواصل قوات الجيش أعمال التمشيط في المنطقة”.

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