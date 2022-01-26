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طقس الأربعاء.. أجواء باردة وزخات مطرية بهذه المناطق

2022-01-26 / 7:00 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، نزول أمطار محلية بمرتفعات الأطلس، والجنوب الشرقي، والمنطقة الشرقية والسهول الوسطى.

كما سيلاحظ تساقط ثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وبالهضاب الشرقية.

وسيكون الطقس نسبيا باردا بالأطلس، والريف، والمنطقة الشرقية، والهضاب العليا والجنوب الشرقي، فيما ستهب رياح أحيانا قوية نوع ما بمنطقة البوغاز.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 3 درجات و3 درجات بمرتفعات الأطلس والهضاب العليا الشرقية، وما بين 3 و 8 درجات بمرتفعات الريف، وشمال المنطقة الشرقية، والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس والجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 13 و 20 درجة جنوب الأقاليم الجنوبية للمملكة. وستكون ما بين 8 و13 درجة بباقي ربوع البلاد.

وستشهد درجات الحرارة خلال النهار انخفاضا بكل من مرتفعات الأطلس، والجنوب الشرقي وبالمنطقة الشر قية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية ، وهائجا إلى قوي الهيجان بمنطقة البوغاز وعلى طول السواحل.

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