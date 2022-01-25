في حادث سير ..مصرع سيدة ودخول زوجها مستعجلات فاس

ع محياوي _ هبة بريس

كشف مصدر ل ” هبة بريس ” أن منطقة بنسودة قرب بوغابة طريق رأس الماء، شهدت اليوم الثلاثاء، حادثة سير مروعة ، أدت إلى مصرع سيدة على الفور وإرسال زوجها إلى المستعجلات بعدما دهست شاحنة دراجة نارية كان على متنها الزوجان.

هذا، وفور علمها بالحادث، هرعت مصالح الأمن وعناصر السلطة المحلية لعين المكان حسب ذات المصدر، حيث تم نقل الهالكة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الغساني بفاس قصد عرضها على التشريح الطبي، فيما تم نقل زوجها صوب المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس لتلقي العلاجات الضرورية وهو في وضعية حرجة ، فيما المصالح الأمنية فتحت تحقيقا من أجل الكشف عن ظروف وملابسات هذه الحادثة المأساوية، قبل أن يتم توقيف سائق الشاحنة ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار إحالته على النيابة العامة المختصة .

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