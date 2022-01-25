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خبير :”غوتيريس”يؤكد “تورط” الجزائر في إطالة النزاع المفتعل حول الصحراء

2022-01-25 / 10:34 مساءً
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هبة بريس ـ و م ع

قال الخبير المكسيكي في العلاقات الدولية، رامون لوبيز فيكانيا، إن الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، ومن خلال دعوته “جميع الأطراف إلى استئناف العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية”، يجدد التأكيد على تورط الجزائر في إطالة أمد هذا النزاع المفتعل.

وأبرز أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الأمريكيتين بمكسيكو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن السيد غوتيريش أكد أن الجزائر معنية بشكل مباشر بهذا النزاع المفتعل، ولا سيما عبر دعوته إلى الحوار بين جميع الأطراف، في إطار العملية السياسية الأممية، المتمثلة في الموائد المستديرة.

واعتبر الجامعي أن مواصلة رفض الجزائر للقرار 2602 لمجلس الأمن، الذي يكرس مسلسل الموائد المستديرة بمشاركة المغرب، الجزائر، موريتانيا و+البوليساريو+، يكشف محاولاتها بطرق مختلفة عرقلة الحوار السياسي، بما يخدم أطماعها غير المشروعة في المنطقة.

وأكد الخبير المكسيكي أن الإطار الحصري الأممي للعملية السياسية هو الكفيل بالتوصل إلى حل دائم ومتوافق عليه حول الصحراء المغربية، مضيفا أن ذلك يبدأ بقبول الجزائر العودة إلى المفاوضات الأممية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، قد دعا خلال مؤتمر صحفي بنيويورك، جميع أطراف النزاع حول الصحراء المغربية إلى استئناف العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل لهذا النزاع الإقليمي.

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‫2 تعليقات

  2. هذا النزاع لاحل له الا بفرض الامر الواقع .. المغرر بهم اليوم محاصرون بعد ان طالت معاناتهم وتفطنوا للعبة القذرة التي يمارسها العجزة بالمتاجرة بمعاناتهم .. مؤخرا تم افشال محاولات لمواطنين من اجل معانقة وطنهم .. وتم اعتقالهم .. ومن المؤكد انه سيمارس عليهم شتى انواع التعذيب حتى يكونوا عبرة للباقي .. للأسف المسؤولون المغاربة لم يحركوا ساكنا .. ولم يقوموا حتى بمراسلة الامم المتحدة ضمانا لسلامتهم الجسدية والنفسية .. اذا ربح المغرب هذه الورقة ونزل بكل ثقله اكيد ستنهار اسوار المرتزقة عفوا ستتمزق خيامهم . المغرب من حقه ومن الواجب عليه حماية مواطنيه .. والدفاع عنهم لكسب المزييبيبييبيد

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