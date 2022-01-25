24 قتيلا و2087 جريحا حصيلة حوادث السير خلال الأسبوع الماضي
لقي 24 شخصا مصرعهم وأصيب 2087 آخرون بجروح، إصابات 88 منهم بليغة، في 1569 حادثة سير داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 17 إلى 23 يناير 2022.
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسير في يسار الطريق، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب.
وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 39 ألفا و513 مخالفة، وإنجاز 7251 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 32 ألفا و262 غرامة صلحية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 6 ملايين و795 ألفا و575 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3 آلاف و989 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7251 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 196 مركبة.