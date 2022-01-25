24 قتيلا و2087 جريحا حصيلة حوادث السير ‏خلال الأسبوع الماضي

2022-01-25 / 9:23 مساءً
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هبة بريس

لقي 24 شخصا مصرعهم وأصيب 2087 آخرون بجروح، إصابات 88 منهم بليغة، في 1569 حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 17 إلى 23 يناير 2022.‏

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون ‏إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير ‏المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسير في يسار الطريق، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب.‏

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن ‏مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 39 ألفا و513 مخالفة، وإنجاز 7251 محضرا أحيلت ‏على النيابة العامة، واستخلاص 32 ألفا و262 غرامة صلحية. ‏

وأشار المصدر ذاته إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 6 ملايين ‏و795 ألفا و575 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3 آلاف و989 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7251 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 196 مركبة.‏

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