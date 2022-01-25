المنتخب المغربي يتعادل مع مالاوي بهدف لمثله في الشوط الأول من المباراة
هبة بريس
نتهى الشوط الأول من مباراة المغرب ومالاوي، بتعادل كل من المنتخب المغربي والمنتخب المالاوي، بهدف في كل مرمى، في المباراة التي تجمعهما، اليوم الثلاثاء، على أرضية ملعب “أحمدو أهيدجو” لحساب دور ثمن نهائي أمم إفريقيا.
وسجل فريق مالاوي عن طريق اللاعب، جابادينهو مهانجو، الهدف الأول في الدقيقة السابعة.
وحاول المنتخب المغربي تعديل النتيجة،في الوقت بدل الضائع، عن طريق يوسف النصيري، لينتهي الشوط الأول بهدف في كل مرمى.
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18 تعليقات
هذه المرة المنتخب الوطني المغربي أعطى كل جهده من أجل الفوز ونتمنى الحظ يساعده لذالك…
راهم لاعبين ودايرين اللي فجهدهم نطلبوا لهم الفوز والانتصار على المنتخب مالاوي…
قال تعالى في كتابه الكريم (الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله؛ ألا بذكر الله تطمئن القلوب…)ونتمنى ان تطمئن قلوبنا بالفوز واللقب بكأس إفريقيا بإذن الله…
المنتخب الوطني المغربي يسير في خطة طاكتيكية قام بها المنتخب الوطني مما جعله يقلب الطاولة على المنتخب المالاوي بهدفين مقابل هدف واحد….
أداء رائع في الشوط الثاني نتمنى المزيد والمزيد من الاهداف ….
صراحة اعطوا مجهودا أكثر رغم كم من فرصة ضاعت منهم كان على الأقل يسجلون 5اهداف ولكن المهم ابهروا كفاءاتهم في اللعب بالتوفيق انشاء الله…
اللعب لازل مستمر نتمنى لهم تأهيل للدور المقبل باذن الله وباللقب بكأس إفريقيا إنشاء آلله…
أظن أن حراس المرمى لازالون لم يستفيدون من الدرس هههههههههههه.
اللهم بارك وزيد لعب في المستوى المطلوب.اداء قتالي.مزيدا من العطاء في الشوط الثاني مما يساعده على التأهل إلى الدور الربع انشاءالله…
أداء ممتاز أحسن شوط في البطولة ككل ينقص شوية التركيز….
قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق..
الحمدلله يآرب على هذا الهدف نتمنى المزيد والمزيد والمزيد بإذن الله للمنتخب الوطني المغربي…
مبارة بامتياز وعقلاني جدآ لعب المنتخب الوطني المغربي هذآ المساء نتمنى التوفيق والمزيد من الاهداف باذن الله تعالى…
الله يعطيهم الصحة على هذا اللعب إنه أداء ممتاز جدا ربي يحفظهم وعودة باللقب لكأس إفريقيا بإذن الله إلى المغرب
نتمنى له الفوز في الشوط الثاني..اللهم بارك.فريق في المستوى المطلوب هذا المساء
برافو عليكم اتقنتوا اللعب هذآ المساء.بالتوفيق والمزيد من الاهداف في الشوط الثاني…
رغم الأعصاب للفرص التي ضاعت منهم المهم تأهل إلى الدور الربع النهائي نتمنى ان يصل إلى النصف نهائي دوري والحصول على اللقب بكأس إفريقيا بإذن الله…
أنا اسمي نجمة واتمني الفريق الحصول على النجومية باللقب لكأس إفريقيا ههههههه.التوفيق….والحمد لله على الانتصار على المنتخب المالاوي بهذفين لهدف واحد…