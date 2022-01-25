المنتخب المغربي يتعادل مع مالاوي بهدف لمثله في الشوط الأول من المباراة

2022-01-25 / 9:09 مساءً
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هبة بريس

نتهى الشوط الأول من مباراة المغرب ومالاوي، بتعادل كل من المنتخب المغربي والمنتخب المالاوي، بهدف في كل مرمى، في المباراة التي تجمعهما، اليوم الثلاثاء، على أرضية ملعب “أحمدو أهيدجو” لحساب دور ثمن نهائي أمم إفريقيا.

وسجل فريق مالاوي عن طريق اللاعب، جابادينهو مهانجو، الهدف الأول في الدقيقة السابعة.

وحاول المنتخب المغربي تعديل النتيجة،في الوقت بدل الضائع، عن طريق يوسف النصيري، لينتهي الشوط الأول بهدف في كل مرمى.

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