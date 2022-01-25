الصورة تعبيرية

أكادير : حجز واتلاف أطنان من ” الكروفيت” الفاسد

2022-01-25 / 8:30 مساءً
0
ع بركة ـ هبة بريس

قامت السلطات المينائية باكادير ، اليوم الثلاثاء 25 يناير الجاري ، من حجز و إتلاف حوالي 6 أطنان من “الكروفيت” او ” الروبيان” .

وقالت مصادر الجريدة، أن تلك الكميات قد تبث بعد المعاينة والتحاليل المخبرية، انها تحتوي على كمية كبيرة من المواد الحافظة، والاي تشكل تهديدا خطيرا على صحة المستهلكين.

وفي نفس السياق، هناك كميات كبيرة ، توزع في المحلات التجارية أغلبها مجمد، والبعض الآخر يتوجه به للتجار بالتقسيط، مما يستدعي تكثيف الحملات على تلك المحلات من أجل معاينة مدى إحترام المعايير الصحية لمنتوج السمك الموجه للاستهلاك.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حكومة سبتة تلوح بإمكانية فرض تأشيرة “شينغن”

حكومة سبتة تلوح بإمكانية فرض تأشيرة “شينغن”

2022-01-25 / 8:08 مساءً
Photo of اللجنة العلمية توصي بفتح الحدود نهاية الشهر الجاري

اللجنة العلمية توصي بفتح الحدود نهاية الشهر الجاري

2022-01-25 / 7:26 مساءً
Photo of هل شن أيت الطالب حملات لترهيب صيادلة المغرب ؟

هل شن أيت الطالب حملات لترهيب صيادلة المغرب ؟

2022-01-25 / 6:44 مساءً
Photo of كورونا بالمغرب.. أزيد من 4.2 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة

كورونا بالمغرب.. أزيد من 4.2 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة

2022-01-25 / 5:38 مساءً
Photo of تسجيل 6362 إصابة و34 وفاة جديدة بكورونا

تسجيل 6362 إصابة و34 وفاة جديدة بكورونا

2022-01-25 / 4:40 مساءً
Photo of أكادير : “برلماني سطات” إختلس ملايير من مستثمر سوسي

أكادير : “برلماني سطات” إختلس ملايير من مستثمر سوسي

2022-01-25 / 3:49 مساءً
Photo of فاس.. إيقاف سيدة متورطة في السرقة بالخطف باستعمال ناقلة

فاس.. إيقاف سيدة متورطة في السرقة بالخطف باستعمال ناقلة

2022-01-25 / 3:02 مساءً
Photo of وهبي: “سنوظف مترجمين لمساعدة المواطنين الناطقين بالأمازيغية بالمحاكم”

وهبي: “سنوظف مترجمين لمساعدة المواطنين الناطقين بالأمازيغية بالمحاكم”

2022-01-25 / 2:58 مساءً
Photo of إنزكان : إيداع شرطيان السجن بسبب إفشاء السر المهني

إنزكان : إيداع شرطيان السجن بسبب إفشاء السر المهني

2022-01-25 / 2:32 مساءً
Photo of الملقبان ب “ولد القادرية” و “البشتي” في قبضة أمن فاس

الملقبان ب “ولد القادرية” و “البشتي” في قبضة أمن…

2022-01-25 / 1:58 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق