أكادير : حجز واتلاف أطنان من ” الكروفيت” الفاسد

ع بركة ـ هبة بريس

قامت السلطات المينائية باكادير ، اليوم الثلاثاء 25 يناير الجاري ، من حجز و إتلاف حوالي 6 أطنان من “الكروفيت” او ” الروبيان” .

وقالت مصادر الجريدة، أن تلك الكميات قد تبث بعد المعاينة والتحاليل المخبرية، انها تحتوي على كمية كبيرة من المواد الحافظة، والاي تشكل تهديدا خطيرا على صحة المستهلكين.

وفي نفس السياق، هناك كميات كبيرة ، توزع في المحلات التجارية أغلبها مجمد، والبعض الآخر يتوجه به للتجار بالتقسيط، مما يستدعي تكثيف الحملات على تلك المحلات من أجل معاينة مدى إحترام المعايير الصحية لمنتوج السمك الموجه للاستهلاك.

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