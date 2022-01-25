تحرير سبتة ومليلية
الصورة من الارشيف

حكومة سبتة تلوح بإمكانية فرض تأشيرة “شينغن”

2022-01-25 / 8:08 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

لوح “خوان فيفاس” حاكم مدينة سبتة المحتلة بإنهاء دخول المغاربة المقيمين في الأقاليم المحاذية للمدينة بدون تأشيرة خاصة تطوان والفنيدق، مؤكدا أن هذه الخطوة ستكون أفضل طريقة للحصول على حدود آمنة بشكل فعال.

وحسب اعلام اسياني فخوان فيفاس، سيطالب بإدماج مدينته في منطقة “شينغن”، بحجة “إرساء أسس مستقبل من الأمن والاستقرار، والتقدم، وتأمين الحدود”.

واعتبر فيفاس أن “إلغاء الاستثناء الحالي”، الذي يجعل الثغر المحتل مفتوحا بدون تأشيرة أمام المغاربة المقيمين في محيطه “سيكون إجراءً فعالاً”، داعيا إلى مراجعة شاملة للنظام القائم.

وأضاف “يجب أن تكون قضية شينغن جزءًا من وضع استراتيجي وشامل لإرساء أسس مستقبل من الأمن والاستقرار والتقدم، ونعتقد أن إلغاء الاستثناء الحالي سيكون إجراءً فعالاً لضبط الحدود”.

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