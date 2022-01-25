منيب: أغلبية البرلمانيين لا يمتلكون الكفاءة لوضع القانون أو مناقشته
هبة بريس ـ الرباط
قالت الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب” إنه يوجد بالمغرب ديمقراطية الواجهة، يعني يتم القيام بانتخابات ويوجد حكومة ومؤسسات وبرلمان، غير أنهم لا يستطيعون تحمل المسؤوليات، لكن يعرفون التقاط الصور”
ووجهة منيب انتقادات لاذعة للبرلمان والحكومة، كاشفة أن أغلبية البرلمانيين لا يمتلكون الكفاءة لوضع القوانين أو مناقشتها.
واستدلت منيب في شريط فيديو على حسابها بالفيسبوك، بقول لليوطي الذي جاء فيه أنه ” إذا أردت أن تحكم يجب أن تخرج قوانين مطابقة للبرنامج الحكومي المعلن عنه”.
وترى منيب أن كل هذا مخطط له لملء البرلمان بالتفاهة، ذلك أن البرلمانيين غير أكفاء وتم وضعهم إلى حين مرور خمس سنوات والتي يجب أن يعرفوا فيها مهامهم المتمثلة في التشريع، والمراقبة، وتتبع عمل الحكومة.
و
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
3 تعليقات
عندما يكون لدينا مواطنون (مصوتون) في المستوى عندها يمكننا المطالبة ببرلمانيين في المستوى
انت هي كتعرفي كلشي الكلام الخاوي المشروع يضعه الحزب يا فهيمة زمانها
هذا كلام استنبطته النائبة من اراء غالبية المغاربة لمهزلة ساكني القبة!!
اي بلغة افصح، المغاربة و فقط بنقرة واحدة و جولة في العالم الأزرق الافتراضي يعي مخرجوا هذه المسرحية بانهم لا يولون اي اهتمام لنشاطات المجلسين، لأسباب عدة اولها ساكنوها و مستوياتهم و خلفياتهم، طريقة الوصول فيمكن ان نوهم الغريب لكن كل يعرف خروب بلادو….