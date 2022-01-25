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نبيلة منيب

منيب: أغلبية البرلمانيين لا يمتلكون الكفاءة لوضع القانون أو مناقشته

2022-01-25 / 7:10 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

قالت الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب” إنه يوجد بالمغرب ديمقراطية الواجهة، يعني يتم القيام بانتخابات ويوجد حكومة ومؤسسات وبرلمان، غير أنهم لا يستطيعون تحمل المسؤوليات، لكن يعرفون التقاط الصور”

ووجهة منيب انتقادات لاذعة للبرلمان والحكومة، كاشفة أن أغلبية البرلمانيين لا يمتلكون الكفاءة لوضع القوانين أو مناقشتها.

واستدلت منيب في شريط فيديو على حسابها بالفيسبوك، بقول لليوطي الذي جاء فيه أنه ” إذا أردت أن تحكم يجب أن تخرج قوانين مطابقة للبرنامج الحكومي المعلن عنه”.

وترى منيب أن كل هذا مخطط له لملء البرلمان بالتفاهة، ذلك أن البرلمانيين غير أكفاء وتم وضعهم إلى حين مرور خمس سنوات والتي يجب أن يعرفوا فيها مهامهم المتمثلة في التشريع، والمراقبة، وتتبع عمل الحكومة.

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