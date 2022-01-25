الرئيس الإسرائيلي يزور الإمارات يوم الأحد

2022-01-25 / 6:52 مساءً
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هبةبريس

أفاد موقع “والاه” الإسرائيلي بأن الرئيس يتسحاق هرتصوغ، سيزور يوم الأحد وللمرة الأولى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة يلتقي خلالها ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان.

وبحسب الموقع سيقوم هرتصوغ وزوجته ميخال، بزيارة رئاسية لدولة الإمارات العربية المتحدة يوم الأحد 30 يناير 2022، بدعوة من بن زايد، في أول زيارة رسمية لرئيس إسرائيلي إلى الإمارات.

وفي إطار زيارته سيزور هرتصوغ معرض إكسبو في دبي، حيث من المتوقع أن يقام “يوم إسرائيل”، كما سيعقد اجتماعات رسمية مع بن زايد، ووزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وممثلي الجالية اليهودية.

وتأتي زيارة هرتصوغ بعد أن قام رئيس الوزراء نفتالي بينيت بأول زيارة رسمية له إلى الإمارات في ديسمبر الماضي.

هذا وأعرب بينيت خلال اتصال هاتفي مع بن زايد، الأسبوع الماضي، استعداد إسرائيل لمساعدة الإمارات من الناحية الأمنية ضد الهجمات الصاروخية التي يشنها الحوثيين.

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