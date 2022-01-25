الوزير خالد ايت الطالب

هل شن أيت الطالب حملات لترهيب صيادلة المغرب ؟

2022-01-25 / 6:44 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

قالت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أن وزارة الصحة شنت حملات على الصيادلة، سواء في البرلمان، بعد مساءلتها من طرف الفرق النيابية حول انقطاع الأدوية، أو من خلال إرسال مفتشيها إلى نقابيين بالكونفدرالية، “قصد الترهيب وتكميم الأفواه”

وابلغت ” الكزنفدرالية ” المغاربة استنكارها في بلاغ لها، إرسال الوزارة “لجانا تفتيشية”، موضحة أنه “تم إرسال لجنة تفتيشية ثانية إلى رئيس الكونفدرالية بعد 4 أيام من التفتيشية الأولى، مباشرة بعدما تأكدت الوزارة من بدء تزويد الصيدليات بالأدوية المنقطعة عبر ربوع المملكة، حتى تتهمه بتوفره على الأدوية المنقطعة”.

وسجلت الكونفدرالية أن “مناورات وتلفيقات بئيسة يمكن فضحها بواسطة وثائق تسليم الأدوية من الشركات الموزعة”، متهمة الوزارة بـ”تسريب مضمون محضر التفتيش لوسائل الإعلام رغم السرية المطلوبة بموجب القانون بشأن ضمان سرية المحاضر”. مشيرة إلى أن ذلك “يعكس النية المبيتة لفبركة الوقائع، بما يرفع عنها المسؤولية، وهذا دون أن يتوصل المعني بالأمر (رئيس الكونفدرالية) بأي محضر للتفتيش”.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن وزير الصحة “يستعمل النفوذ والشطط في السلطة”، مشددة على أن “ظاهرة انقطاع الأدوية في المرحلة السابقة لدى جل الصيدليات الوطنية، عكس ما صرحت به الوزارة أمام مختلف المؤسسات ووسائل الإعلام، بربط الانقطاع ببعض الصيدليات التي تعاني من مشاكل اقتصادية مع موزعيها”.

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‫4 تعليقات

  2. هد الوزير قلت الصحة اللي تيقطع الادوياء على الصيدليات و المواطن مثل فيتامين س و الزنك اللي تيعطي المناعة من هد الفيروس كوفيد 19معنتها هي التلقيح ثم التلقيح باش اكمل السطوك اللي غادي ينتهي الاصلاحية داير كوليكسيون ديال اللقاح ها سبوتنيك ها موديرنا ها الصنية ها سترزنيكا وووو و الهدية من امريكا جنسون .

  3. لقد فقد المواطن المغربي الثقة في جميع المؤسسات المغربية وبما فيهم النقاباة التي اصبحت تدافع عن مصالح المنخرطين على حساب صحة و حق و امن و معيشة المواطن

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