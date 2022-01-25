الوزير خالد ايت الطالب

هل شن أيت الطالب حملات لترهيب صيادلة المغرب ؟

2022-01-25 / 6:44 مساءً
0
هبة بريس ـ الرباط

قالت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أن وزارة الصحة شنت حملات على الصيادلة، سواء في البرلمان، بعد مساءلتها من طرف الفرق النيابية حول انقطاع الأدوية، أو من خلال إرسال مفتشيها إلى نقابيين بالكونفدرالية، “قصد الترهيب وتكميم الأفواه”

وابلغت ” الكزنفدرالية ” المغاربة استنكارها في بلاغ لها، إرسال الوزارة “لجانا تفتيشية”، موضحة أنه “تم إرسال لجنة تفتيشية ثانية إلى رئيس الكونفدرالية بعد 4 أيام من التفتيشية الأولى، مباشرة بعدما تأكدت الوزارة من بدء تزويد الصيدليات بالأدوية المنقطعة عبر ربوع المملكة، حتى تتهمه بتوفره على الأدوية المنقطعة”.

وسجلت الكونفدرالية أن “مناورات وتلفيقات بئيسة يمكن فضحها بواسطة وثائق تسليم الأدوية من الشركات الموزعة”، متهمة الوزارة بـ”تسريب مضمون محضر التفتيش لوسائل الإعلام رغم السرية المطلوبة بموجب القانون بشأن ضمان سرية المحاضر”. مشيرة إلى أن ذلك “يعكس النية المبيتة لفبركة الوقائع، بما يرفع عنها المسؤولية، وهذا دون أن يتوصل المعني بالأمر (رئيس الكونفدرالية) بأي محضر للتفتيش”.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن وزير الصحة “يستعمل النفوذ والشطط في السلطة”، مشددة على أن “ظاهرة انقطاع الأدوية في المرحلة السابقة لدى جل الصيدليات الوطنية، عكس ما صرحت به الوزارة أمام مختلف المؤسسات ووسائل الإعلام، بربط الانقطاع ببعض الصيدليات التي تعاني من مشاكل اقتصادية مع موزعيها”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اللجنة العلمية توصي بفتح الحدود نهاية الشهر الجاري

اللجنة العلمية توصي بفتح الحدود نهاية الشهر الجاري

2022-01-25 / 7:26 مساءً
Photo of كورونا بالمغرب.. أزيد من 4.2 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة

كورونا بالمغرب.. أزيد من 4.2 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة

2022-01-25 / 5:38 مساءً
Photo of تسجيل 6362 إصابة و34 وفاة جديدة بكورونا

تسجيل 6362 إصابة و34 وفاة جديدة بكورونا

2022-01-25 / 4:40 مساءً
Photo of أكادير : “برلماني سطات” إختلس ملايير من مستثمر سوسي

أكادير : “برلماني سطات” إختلس ملايير من مستثمر سوسي

2022-01-25 / 3:49 مساءً
Photo of فاس.. إيقاف سيدة متورطة في السرقة بالخطف باستعمال ناقلة

فاس.. إيقاف سيدة متورطة في السرقة بالخطف باستعمال ناقلة

2022-01-25 / 3:02 مساءً
Photo of وهبي: “سنوظف مترجمين لمساعدة المواطنين الناطقين بالأمازيغية بالمحاكم”

وهبي: “سنوظف مترجمين لمساعدة المواطنين الناطقين بالأمازيغية بالمحاكم”

2022-01-25 / 2:58 مساءً
Photo of إنزكان : إيداع شرطيان السجن بسبب إفشاء السر المهني

إنزكان : إيداع شرطيان السجن بسبب إفشاء السر المهني

2022-01-25 / 2:32 مساءً
Photo of الملقبان ب “ولد القادرية” و “البشتي” في قبضة أمن فاس

الملقبان ب “ولد القادرية” و “البشتي” في قبضة أمن…

2022-01-25 / 1:58 مساءً
Photo of نشرة إنذارية: أمطار رعدية الثلاثاء والأربعاء بعدد من مناطق المملكة

نشرة إنذارية: أمطار رعدية الثلاثاء والأربعاء بعدد من مناطق…

2022-01-25 / 1:04 مساءً
Photo of شارك فيها مشاهير.. حملة واسعة مطالبة بحل لغز “أشهر اختفاء بالمغرب”

شارك فيها مشاهير.. حملة واسعة مطالبة بحل لغز “أشهر…

2022-01-25 / 12:59 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق