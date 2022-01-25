العقدة تتسع ..الجزائر تتهم المغرب باستفادته من 30 في المائة من مخزونها الغذائي

عبد الله عياش ـ هبة بريس

تعيش السوق الجزائرية أزمة ندرة خانقة لمواد غذائية واسعة الاستهلاك، استدعت تدخل الحكومة لتخفيف مخاوف الشارع الذي ارتفعت درجة حرارة غضبه بشكل جعل الوضع العام يهدد بانفجار اجتماعي.

وتعرف الجزائر أزمة اقتصادية واجتماعية حيث لا حديث إلا عن غياب مادة زيت الطبخ وارتفاع أسعار السكر والعجائن، وتذبذب توزيع مادة الحليب وغيرها من الانشغالات، كما لا يخلو محل أو مساحة تجارية من الاكتظاظ والطوابير وبعض المرات مشادات بين المواطنين، وانتقل الحال إلى مواقع التواصل الاجتماعي التي كانت مساحة للتعبير عن الغضب وانتقاد الحكومة، بشكل جدي .

ومع ارتفاع الإحتقان خرجت الداخلية بقصاصة عجيبة أرجعت فيها الخصاص إلى ما اعتبرته “عمليات تهريب نحو دولة جارة شرقية” في إشارة إلى المغرب

وقالت صحيفة “الشروق” الجزائرية إن وزارة الداخلية والجماعات المحلية تحضر لـ”خطة عمل دقيقة من عدة محاور لوضع حد لتهريب المواد الغذائية الأساسية نحو دولة جارة شرقية”، في إشارة إلى المغرب

وأضافت أن تقرير اللجنة تحدث عن أن المواد واسعة الاستهلاك التي تمر للجهة الشرقية لا تندرج في إطار المقايضة كما هو معروفا وإنما عبر التهريب.

والواضح ان الجزةائر الشقيقة لا يمكن ان التحدث عن معظلة داخلية دون ان يكون المغرب سيا في ذلك ، الى درجة ان الشعب الجزائري اضحى يرفض هذه الأسطوانة المشروخة

وحيث ان ” الكذاب نسيه وسولو ” فقد نسيت الداخلية الجزائرية ان وزيرا لها قال بالحرف ” الندرة المسجلة في بعض المواد تعود بالدرجة الأولى إلى بعض الأخبار التي روجت عبر وسائل الإعلام حول ندرة محتملة، مما دفع بالمستهلكين إلى تغيير مستوى استهلاكهم وتخزين كميات إضافية”

وذكر الوزير وجود فرق رقابة مشتركة مجندة لمراقبة المخازن للتصدي لكل أشكال الاحتكار والمضاربة في السوق، إلى جانب تسليط أقصى العقوبات ضد المخالفين، تصل إلى المتابعات القضائية والشطب النهائي من السجل التجاري والتوقيف عن النشاط مدة سنتين ”

انها اسطوانة مشروخة تنكشف دائما من الداخل قبل الخارج والحرج كل الحرج ان يتكرر المشهد بميوعة وقلة حياء

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