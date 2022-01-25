ميارة: مرتاحون لمتانة روابط الصداقة والتضامن بين المغرب ومدغشقر

هبة بريس

أعرب رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، عن ارتياحه لمتانة وعمق روابط الصداقة والتضامن التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية مدغشقر، مؤكدا على الأهمية الإستراتيجية التي توليها المملكة لتقوية علاقاتها مع البلدان الإفريقية.

وبحسب بلاغ لمجلس المستشارين ، فإن ميارة أعرب ،خلال اتصال هاتفي مع هيريمانانا رازافيماهيفا رئيس مجلس الشيوخ الملغاشي ، عن ارتياحه لمتانة وعمق روابط الصداقة والتضامن التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية مدغشقر، وللتقدير والاحترام المتبادل بين البلدين الشقيقين، “لما تمثله مدغشقر من حمولة تاريخية ورمزية قوية بالنسبة للأسرة الملكية والذاكرة الجماعية للشعب المغربي، لارتباطها بشكل وثيق بالنضال من أجل التحرير الذي خاضه جلالة المغفور له الملك محمد الخامس” .

وأكد ميارة بالمناسبة على الأهمية الإستراتيجية التي توليها المملكة المغربية لتقوية علاقاتها مع البلدان الإفريقية، على أساس تعاون ديناميكي، غني ومتجدد، وذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس.

وذكر رئيس مجلس المستشارين في هذا السياق، بالزيارات الملكية للبلدان الإفريقية، والتي تميزت بإعطاء الأولوية للبعد الاجتماعي والاقتصادي والإنساني، لاسيما الزيارة الملكية لجمهورية مدغشقر في نونبر 2016، والتي شكلت منعطفا هاما في سجل العلاقات المغربية الملغاشية، ومناسبة لتجسيد الإرادة المشتركة من أجل بناء شراكة حقيقية، عملية ومهيكلة ومربحة للطرفين.

ووفق البلاغ ، فقد أكد الجانبان خلال هذا الاتصال ، على ضرورة التنسيق وتكثيف الجهود فيما بين المؤسستين التشريعيتين، بما يمكن البرلمانيين في البلدين من تبادل الرؤى والتجارب، وتوحيد المواقف فيما يتعلق بالقضايا الثنائية والإقليمية والدولية، من خلال تبادل الزيارات، وبحث السبل الكفيلة للدفع بدور الدبلوماسية البرلمانية بالبلدين، والعمل على المستوى البرلماني لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية.

كما تم الوقوف ، يضيف البلاغ، على أهمية تفعيل مضامين مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس المستشارين المغربي ومجلس الشيوخ الملغاشي في شتنبر 2017 بمناسبة زيارة الرئيس السابق السيد هونوري راكوتومانانا والرامية لتشجيع الحوار البرلماني والمساهمة في تقوية العلاقات الثنائية والروابط التاريخية بين شعبي المملكة المغربية وجمهورية مدغشقر.

وأشار البلاغ إلى أن رئيس مجلس المستشارين وجه بالمناسبة دعوة لرئيس مجلس الشيوخ الملغاشي، لحضور اجتماع رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، والمقرر عقده بالمغرب خلال مارس المقبل.

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