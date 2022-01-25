أخنوش: “سنباشر قريبا الترجمة إلى الأمازيغية داخل المحاكم”

2022-01-25 / 5:21 مساءً
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هبة بريس - الرباط

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن المحاكم المغربية ستتوفر قريبا على مجموعة من المرافقين والمترجمين إلى اللغة الأمازيغية، وذلك خلال توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الامازيغية من أجل إدماج اللغة الامازيغية في مجال العدالة.

وأضاف رئيس الحكومة، وهو يتحدث، صباح اليوم الثلاثاء، في لقاء بالمناسبة إحتضنه مقر وزارة العدل الرباط، أنه سيتم توظيف مجموعة من المساعدين الاجتماعيين في مختلف المحاكم المغربية، لمساعدة ممن لا يجيدون التحدث سوى باللغة الأمازيغية.

واسترسل ذات المتحدث : “… هناك مجموعة من الفئات في المغرب لا يعرفون سوى اللغة الأمازيغية، وعن طريق هذه المبادرة، سيجدون من يساعدهم، داخل المحاكم، باللغة التي يجيدونها”.

واعتبر أخنوش أن الاتفاقية تعد خطوة أولى لتنزيل رؤية البرنامج الحكومي بالنسبة لهذا الورش وترجمتها على أرض الواقع، عبر تعزيز إدماج اللغة الأمازيغية داخل منظومة العدالة، والتي من شأنها أن تيسر استقبال وإرشاد المرتفقين المتكلمين باللغة الأمازيغية، وكذا ترجمة الوثائق والنصوص الإدارية والقانونية الخاصة بهم.

كما عبر رئيس الحكومة عن أمله أيضا في التفعيل التدريجي لإجراءات أخرى في المستقبل من قبيل ضمان الترجمة الفورية من وإلى الأمازيغية داخل المحاكم والإدارة، واعتماد الأمازيغية كلغة للتقاضي، بما يشمل الترجمة خلال إجراءات التحقيق والترافع وتقديم الشهادات وإجراءات التبليغ وإمكانية النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية.

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‫22 تعليقات

  1. ألف شكر وتقدير لكل أبطال الأمازيغية وبالاخص للسيد اخنوش لدعمه ومسنادته لهذه اللغة الأمازيغية لغة أبا عن جد وهي لغة الأصل …

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