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تسجيل 6362 إصابة و34 وفاة جديدة بكورونا

2022-01-25 / 4:40 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6362 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.107.525 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 34 حالة وفاة بكورونا ليصل العدد إلى 15.201 .

كما تم التأكد من من 9.802 حالة شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 1.033.693.

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