فتاح العلوي: المقاولات المتوسطة والصغرى تمثل 98% من النسيج المقاولاتي

هبة بريس - الرباط

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، على أن بلادنا استطاعت بفضل التوجيهات الملكية السامية الحفاظ على الدينامية الاقتصادية والمقاولات نسبيا في هذه الظرفية.

وذكرت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن النسيج المقاولاتي للبلاد يتكون تقريبا من 98% من مقاولات صغيرة ومتوسطة وصغيرة جدا، والتي تقوم بدور استراتيجي ومحوري في عملية التنمية وتساهم في توفير عدد مهم من فرص الشغل.

واعترفت الوزيرة، بوجود مشاكل لدى المقاولات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من التمويلات البنكية مقارنة مع نظيرتها الكبرى، نظرا لخصوصية وطبيعة الهيكلة وظروف اشتغال هذه الشركات وتعرضها للصدمات والتقلبات الاقتصادية. وفق قولها

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