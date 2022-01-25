أكادير : “برلماني سطات” إختلس ملايير من مستثمر سوسي

ع اللطيف بركة : هبة بريس

قالت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس ” أن من بين ضحايا ما بات يعرف إعلاميا بقضية ” برلماني سطات ” مستثمر سوسى ، تم إختلاس حوالي 25 مليار سنتيم .

وأضافت نفس المصادر ، أن الأموال المختلسة من المستثمر السوسي، لم يعرف في اي إطار تجاري جمعت الطرفين، خصوصا أن البرلماني الموقوف من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كان قد أسس شركات وهمية، وتمت متابعته بتهم التزوير والنصب على مؤسسات بنكية في مبلغ يناهز 63 مليار سنتيم.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن التحقيقات مع الموقوف، ينتظر أن يسقط معه في هذه القضية مجموعة من الرؤوس والأسماء التي سهلت له الحصول على المبالغ المالية، وكذا عناصر من السلطة المحلية التي مكنته من شهادة لتفادي الإكراه البدني ووثيقة تفيد إصابته بفيروس كورونا.

وإلى جانب ملف المؤسسة البنكية التي كانت ضحية احتيال من طرف المشتبه فيه، فإن المعني بالأمر مدين بما يفوق عشرين مليار سنتيم لفائدة شركة سامير لتكرير البترول المتوقفة عن الإنتاج، وهو ما يطرح علامات إستفهام هل المستثمر السوسي كان يقتني المحروقات من البرلماني الموقوف بأثمنة تفضيلية، عوض اللجوء إلى شركات أخرى.

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