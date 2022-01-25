رئيس الكاف: كارثة ملعب أوليمبي لن تتكرر مستقبلا

2022-01-25 / 3:38 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أكد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي أن كارثة التدافع في إستاد أوليمبي الذي استضاف مباراة الكاميرون وجزر القمر لن تتكرر مستقبلاً تحت أي ظرف، موضحاً أن الـ”كاف” طالب بالحصول على تقرير مفصل لمعرفة أسباب ما حدث.

وبدأ موتسيبي حديثه بتقديم التعازي الحارة لأسر ضحايا حادثة التدافع في ملعب أوليمبي في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

وأكد موتسيبي أن كل الجماهير التي تأتي إلى مشاهدة المباريات ينبغي ضمان سلامتها أولا مؤكداً أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لن يسمح بتعريض حياة الجماهير للخطر موضحاً أن الـ”كاف” يحتاج لتقرير مفصل لمعرفة ما حدث.

وأضاف موتسيبي أنه لن نسمح بحدوث أي ظروف تؤدي إلى وقوع ضحايا ومصابين.

وأوضح رئيس الاتحاد الإفريقي أن المباراة المجدولة في استاد أوليمبي يوم الأحد القادم لن تلعب في هذا الملعب احتراماً للضحايا حيث سيتم نقلها لملعب آخر.

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