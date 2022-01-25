الصورة تعبيرية

فاس.. إيقاف سيدة متورطة في السرقة بالخطف باستعمال ناقلة

2022-01-25 / 3:02 مساءً
0
ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت عناصر الأمن العمومي بمنطقة أمن بنسودة بولاية أمن فاس، خلال نهاية الأسبوع المنصرم، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 31 سنة و ذلك على خلفية اشتباه تورطها في قضية تتعلق بالسرقة بالخطف باستعمال ناقلة ذات محرك.

وجاءت عملية إيقاف المشتبه فيها، الملقبة “عزية” بعدما أن تفاعلت مصالح ولاية أمن فاس بجدية و سرعة كبيرة مع شكاية تتعلق بالسرقة بالخطف، تعرض لها أحد الضحايا على مستوى حي عرصة الزيتون بنسودة، والتي استهدفت هاتفه المحمول، على إثر ذلك تم تسخير فرقة أمنية مختصة لهذا الغرض من اجل القيام بعمليات البحث ، التتبع والمراقبة، والتي أسفرت عن توقيف المشتبه فيها، بعد وقت وجيز من عملية السرقة، وحجز هاتف محمول موضوع السرقة، بالإضافة إلى الدراجة النارية المستعملة في عملية السرقة، فيما تمكن مشاركها من الفرار.

وقد تم إخضاع المشتبه فيها لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي باشرته المصالح الأمنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف ملابسات هذه القضية، وكذا مدى تورطها في قضايا مماثلة، في حين تبقى الأبحاث جارية في حق شريكها المشتبه فيه الذي تم تشخيص هويته.

و يأتي توقيف المشتبه فيها في سياق تفاعل مصالح ولاية أمن فاس مع جميع الشكايات والوشايات والتبليغات عن أفعال إجرامية، سواء تلك الواردة بشكل مباشر على مصالح الشرطة أو المنشورة عبر مختلف وسائل الإعلام.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وهبي: “سنوظف مترجمين لمساعدة المواطنين الناطقين بالأمازيغية بالمحاكم”

وهبي: “سنوظف مترجمين لمساعدة المواطنين الناطقين بالأمازيغية بالمحاكم”

2022-01-25 / 2:58 مساءً
Photo of إنزكان : إيداع شرطيان السجن بسبب إفشاء السر المهني

إنزكان : إيداع شرطيان السجن بسبب إفشاء السر المهني

2022-01-25 / 2:32 مساءً
Photo of الملقبان ب “ولد القادرية” و “البشتي” في قبضة أمن فاس

الملقبان ب “ولد القادرية” و “البشتي” في قبضة أمن…

2022-01-25 / 1:58 مساءً
Photo of نشرة إنذارية: أمطار رعدية الثلاثاء والأربعاء بعدد من مناطق المملكة

نشرة إنذارية: أمطار رعدية الثلاثاء والأربعاء بعدد من مناطق…

2022-01-25 / 1:04 مساءً
Photo of شارك فيها مشاهير.. حملة واسعة مطالبة بحل لغز “أشهر اختفاء بالمغرب”

شارك فيها مشاهير.. حملة واسعة مطالبة بحل لغز “أشهر…

2022-01-25 / 12:59 مساءً
Photo of “الصيادلة”: وزير الصحة يمارس “الترهيب”.. وغَلَّطَ النواب حول “أزمة الأدوية”

“الصيادلة”: وزير الصحة يمارس “الترهيب”.. وغَلَّطَ النواب حول “أزمة…

2022-01-25 / 12:33 مساءً
Photo of المركز المغربي للمواطنة يدعو الحكومة إلى فتح الحدود

المركز المغربي للمواطنة يدعو الحكومة إلى فتح الحدود

2022-01-25 / 11:33 صباحًا
Photo of قبيل مباراة “الأسود”.. السلطات توصي المقاهي باحترام التدابير الاحترازية

قبيل مباراة “الأسود”.. السلطات توصي المقاهي باحترام التدابير الاحترازية

2022-01-25 / 10:44 صباحًا
Photo of الحسيمة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال ال24 ساعة الماضية

الحسيمة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال ال24 ساعة الماضية

2022-01-25 / 10:02 صباحًا
Photo of يهم السائقين.. انقطاع مؤقت لحركة السير بين ميدلت والريش

يهم السائقين.. انقطاع مؤقت لحركة السير بين ميدلت والريش

2022-01-25 / 9:48 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق