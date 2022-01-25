عبد اللطيف وهبي

وهبي: “سنوظف مترجمين لمساعدة المواطنين الناطقين بالأمازيغية بالمحاكم”

2022-01-25 / 2:58 مساءً
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هبة بريس

جرى اليوم الثلاثاء بالرباط، التوقيع على ملحق اتفاقية تعاون بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يحدد الإطار العام للتنسيق بينهما من أجل إدماج اللغة الأمازيغية في مجال العدالة، وذلك خلال حفل ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

ووقع على هذا الملحق لاتفاقية التعاون، الذي يأتي تتويجا لرغبة الجانبين في إقامة شراكة فاعلة تروم تعزيز حضور اللغة الأمازيغية في منظومة العدالة، كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي وعميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أحمد بوكوس.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرز وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الاتفاقية تروم إشراك المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في مجموعة من الخطوات التي انخرطت فيها وزارة العدل من أجل تأسيس مرحلة جديدة في إطار توفير شروط المحاكمة العادلة، لافتا إلى أن “المواطن الذي يلج إلى المحكمة ولا يتحدث اللغة العربية، لا بد أن يكون مترجم يساعده على إبلاغ القاضي بمتطلباته ودفوعاته”.

وأشار الوزير، في تصريح للصحافة، إلى أنه “سيتم إدماج مائة موظف جديد، 60 في المائة منهم يتكلمون اللغة الأمازيغية، والعمل على انتشارهم في المحاكم التي تحتاج إلى مترجمين للغة الأمازيغية”، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وكذا البرنامج الحكومي.

وقال إنه سيتم خلال اليومين المقبلين الإعلان عن مباراة التوظيف، التي ستكون مفتوحة في وجه الطلبة خريجي علم النفس وعلم الاجتماع والمعاهد التي تكون المساعدين الاجتماعيين، وكذا الحاصلين على ماستر الثقافة الأمازيغية .

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