“أصحاب ولا أعز”.. قصة فيلم أثار جدلا كبيرا في العالم العربي

هبة بريس - متابعة

أثار فيلم “أصحاب ولا أعز” الذي أنتجته شبكة “نيتفلكس”، جدلا واسعا بالعالم العالم.

والفيلم هو النسخة العربية من الفيلم الإيطالي المعروف “بيرفيكت سترينجرز” الذي ترجم اسمه بـ “أصحاب ولا أعز”.

والنسخة العربية هي واحدة من عدة معالجات عالمية للفيلم الإيطالي المنتج عام 2016 وتشارك فيه نخبة من الفنانين العرب على رأسهم كاتبة ومخرجة فيلم كفرناحوم نادين لبكي والمصرية منى زكي والأردني إياد نصار.

وتدور أحداثه حول مجموعة من الأصدقاء في لبنان تجتمع في ليلة للعب لعبة تقوم على الكشف عن الرسائل النصية والمكالمات على هواتفهم لكل واحد من المشاركين.

وأثار الفيلم جدلا كبيرا بسبب طرحه قضايا تعتبر محرمة ومن النادر أنها نوقشت في العالم العربي، بالإضافة لمشاركة شخصية مثلية فيه.

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