شارك فيها مشاهير.. حملة واسعة مطالبة بحل لغز “أشهر اختفاء بالمغرب”

2022-01-25 / 12:59 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أصبح هاشتاغ “العدالة من أجل التهامي” الأكثر تداولا بمواقع التواصل الإجتماعي خلال اليومين الأخيرين.

ونشر عدد من الفنانين والمؤثرين بمواقع التواصل “الهاشتاغ”، مرفوقا بصور “التهامي بناني” الشاب الذي اختفى قبل سنوات بشكل غامض، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل العاجل وحل لغز أشهر اختفاء بالمغرب والكشف عن ملابساته.

وتعود تفاصيل الواقعة، حسب رواية والدة التهامي، إلى خروج ابنها مع أصدقائه زوال أحد أيام سنة 2007، قبل أن يختفي بشكل غامض تاركا ورائه عدد من الأسئلة حول مصيره.

وتؤكد والدة التهامي، أن قضية اختفائه تشوبها عدد من الأمور الغامضة، مضيفة أن أصدقائه الذين كانوا آخر مرافقيه يحملون سر اختفائه ويرفضون الكشف عنه مدعين عدم لقاءه في “اليوم المشؤوم”.

وتطالب والدة التهامي بناني المغاربة بمساعدتها لتحريك ملف ابنها والكشف عن لغز اختفاءه ومحاسبة المتورطين في ذلك.

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‫3 تعليقات

  1. مادام أن الشاب كان مدمنا وفاسدا يترك مدرسته ليشرب المخدرات مع ثلة من أصحابه الفاسدين المجرمين ومعهم تلميذة فاسدة متسربة فلحسن حظ الأم أن الله تعالى أخذه قبل أن يكبر ويقلب حياتها الى جحيم وأنصحها ان تركز في تربية أخته فالبنات أفضل للوالدين من أولاد هذا الجيل الضائع الفاسد .

  2. رائحة الفساد الامني والقضائي تنبعث من هذه القضية ولابد من اجراء بحث وتحقيق معمق من جهات مشهود لها بالنزاهة والصرامة

  3. رد على التعليق رقم 1. بما انكت اتهمته بالادمان والفساد وتنصح الام بترك ملف ابنها والتركيز على تربية ابنتها التي هي الان اصبحت امراة ناضجة هذا ياكد على انك كنت تعرفه وتعرف ما وقع له فكلامك يدل على انك متورط في هذه القضية . فمن يحاسب العبد هو الله لست انت ان (الروح عزيزة عند الله وحقه سيظهر باذن الله)

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