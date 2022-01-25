شارك فيها مشاهير.. حملة واسعة مطالبة بحل لغز “أشهر اختفاء بالمغرب”

هبة بريس - الرباط

أصبح هاشتاغ “العدالة من أجل التهامي” الأكثر تداولا بمواقع التواصل الإجتماعي خلال اليومين الأخيرين.

ونشر عدد من الفنانين والمؤثرين بمواقع التواصل “الهاشتاغ”، مرفوقا بصور “التهامي بناني” الشاب الذي اختفى قبل سنوات بشكل غامض، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل العاجل وحل لغز أشهر اختفاء بالمغرب والكشف عن ملابساته.

وتعود تفاصيل الواقعة، حسب رواية والدة التهامي، إلى خروج ابنها مع أصدقائه زوال أحد أيام سنة 2007، قبل أن يختفي بشكل غامض تاركا ورائه عدد من الأسئلة حول مصيره.

وتؤكد والدة التهامي، أن قضية اختفائه تشوبها عدد من الأمور الغامضة، مضيفة أن أصدقائه الذين كانوا آخر مرافقيه يحملون سر اختفائه ويرفضون الكشف عنه مدعين عدم لقاءه في “اليوم المشؤوم”.

وتطالب والدة التهامي بناني المغاربة بمساعدتها لتحريك ملف ابنها والكشف عن لغز اختفاءه ومحاسبة المتورطين في ذلك.

ما رأيك؟ المجموع 11 آراء 0 11