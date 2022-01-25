الملك محمد السادس

الملك ل”الرئيس الإماراتي”: نشيد بأواصر الأخوة والصداقة الراسخة التي تجمعنا

2022-01-25 / 11:57 صباحًا
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمناسبة عيد ميلاده.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن أطيب التهاني مقرونة بأصدق المتمنيات لسمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بدوام الصحة والعافية والهناء، وللشعب الإماراتي الشقيق بمزيد التقدم والرخاء.

وأضاف جلالة الملك “وأغتنم هذه المناسبة لأشيد بأواصر الأخوة والصداقة الراسخة التي تجمع بين أسرتينا، وبروح التعاون البناء والتضامن الفاعل التي تسود العلاقات بين بلدينا الشقيقين”.

ومما جاء في برقية جلالة الملك أيضا “مجددا لكم متمنياتي بعيد ميلاد سعيد، أرجو ان تتفضلوا، صاحب السمو وأخي الأعز الأكرم، بقبول أسمى عبارات مودتي وتقديري، مشفوعة بتحياتي الأخوية الحارة”.

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