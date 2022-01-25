إسبانيا.. القضاء يحقق في وفاة قاصر مغربي في “ظروف غامضة”

2022-01-25 / 11:25 صباحًا
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هبة بريس

فتح مكتب المدعي العام الإسباني تحقيقا، للكشف عن ملابسات وفاة قاصر مغربي في ظروف غامضة بجزر الكناري.

وحسب ما نقلنه وسائل اعلام إسبانية، فقد عثرت شرطة جزر الكناري على الفتى المغربي ميتا بأحد الشوارع في الأسابيع الماضية.

وأضافت ذات المصادر، أن الفتى الذي وصل إلى اسبانيا بحرا، قد اشتكى من تعرضه للتعذيب والتجويع والمعاملة السيئة في مركز إيواء للقاصرين، مشيرة الى أنه طلب إعادته الى بلده غير أنهم رفضوا ذلك.

وتابعت المصادر ذاتها، أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية تخلت عن الفتى بعدما بلغ 18 سنة بأيام قليلة، غير أن جهات أخرى أكدت أنه ليبلغ بعد سن الرشد ولا يزال قاصرا حتى وفاته.

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