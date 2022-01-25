عقب زواجه.. حمزة الفيلالي: “مراتي معندها حتى ذنب فالماضي ديالي”

نجلاء مزيان : هبة بريس

علق الفنان الكوميدي حمزة الفيلالي، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستغرام” على الجدل الذي أثاره خبر زواجه بمواقع التواصل الاجتماعي.

و نشر الفنان المغربي عبر ذات المنصة تدوينة مطولة جاءت كالتالي :” الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات و الحمد لله على نعمة الحلال الطيب”.

و أضاف قائلا:” أحسن حاجة وقعات ليا هي تلاقيت مع هاد السيدة و خلاتني نحس أن الحياة زوينة و ديما كاين الآمال فالحياة، مكنتش غادي نحط التصاور ديال العرس ديالنا و لكن منين خرجو و بزاف ديال الصفحات حطوهم قررت حتى أنا نحطهم”.

و اختتم تدوينته قائلا:” اللي بغيت نقول أن هادي حياتي الشخصية و معند حتى واحد الحق يعاير و لا يسب و هو معارف والو، المهم أنا كنتقاسم معاكم شوية من حياتي الشخصية، و كنطلب منكم أقل حاجة تحتارمو مراتي اللي معندها حتى شي ذنب و ممسؤولاش على الماضي ديالي، شكرا ليكم كاملين و الله يسر للجميع”.

و الجدير بالذكر أن الفنان المغربي احتفل الاسبوع المنصرم بزفافه، حيث أقام حفلا اقتصر على العائلة و بعض من الأصدقاء و المقربين.

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