عقب زواجه.. حمزة الفيلالي: “مراتي معندها حتى ذنب فالماضي ديالي”
علق الفنان الكوميدي حمزة الفيلالي، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستغرام” على الجدل الذي أثاره خبر زواجه بمواقع التواصل الاجتماعي.
و نشر الفنان المغربي عبر ذات المنصة تدوينة مطولة جاءت كالتالي :” الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات و الحمد لله على نعمة الحلال الطيب”.
و أضاف قائلا:” أحسن حاجة وقعات ليا هي تلاقيت مع هاد السيدة و خلاتني نحس أن الحياة زوينة و ديما كاين الآمال فالحياة، مكنتش غادي نحط التصاور ديال العرس ديالنا و لكن منين خرجو و بزاف ديال الصفحات حطوهم قررت حتى أنا نحطهم”.
و اختتم تدوينته قائلا:” اللي بغيت نقول أن هادي حياتي الشخصية و معند حتى واحد الحق يعاير و لا يسب و هو معارف والو، المهم أنا كنتقاسم معاكم شوية من حياتي الشخصية، و كنطلب منكم أقل حاجة تحتارمو مراتي اللي معندها حتى شي ذنب و ممسؤولاش على الماضي ديالي، شكرا ليكم كاملين و الله يسر للجميع”.
و الجدير بالذكر أن الفنان المغربي احتفل الاسبوع المنصرم بزفافه، حيث أقام حفلا اقتصر على العائلة و بعض من الأصدقاء و المقربين.
تعليق واحد
“أحسن حاجة وقعات ليا هي تلاقيت مع هاد السيدة و خلاتني نحس أن الحياة زوينة و ديما كاين الآمال فالحياة” ههههههههههه هاد الجملة قلتيها انت و قالها العديد من الرجال بحالك و تزوجو المرة الاولى وطلقو وقالو نفس الكلام في الزواج الثاني وطلقو وتزوجو للمرة الثالثة وعاود قالو نفس الكلام وهلم جرى.الله يعز والدينا وأجدادنا اللي تزوجو الزواج ديال النية وكانو رجال ديال بصح كان زواجهم من امرأة واحدة هي الأولى و الأخيرة كيدوم ما فوق 50 سنة.