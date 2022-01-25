قبيل مباراة “الأسود”.. السلطات توصي المقاهي باحترام التدابير الاحترازية

2022-01-25 / 10:44 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

ساعات قليلة قبيل مباراة المنتخب المغربي ونظيره المالاوي برسم كأس افريقيا للأمم، أوصت السلطات المقاهي بضرورة احترام التدابير الاحترازية.

وبعدد من المدن والأحياء، قامت السلطات بجولات على المقاوي التي تعتزم نقل مباراة المنتخب المغربي، وأوصت بضرورة احترام الإجراءات الاحترازية، وتجنب الاكتظاظ .

وشددت السلطات، على ضرورة فرض التباعد على القادمين للمقاهي كما أوصت بتقديم الزبناء لجواز التلقيح قبل الدخول.

وهددت السلطات المقاهي المخالفة للقانون وللتدابير الموصى بها، باتخاذ الإجراءات القانونية في حقها.

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