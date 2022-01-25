يهم السائقين.. انقطاع مؤقت لحركة السير بين ميدلت والريش

هبة بريس

أعلنت وزارة التجهيز والماء أن حركة السير بالمحور الطرقي الرابط بين ميدلت والريش من الطريق الوطنية رقم 13 على مستوى فج تيزي نتلغمت التابع للجماعة الترابية أمرصيد (إقليم ميدلت) ستعرف انقطاعا يوم غد الأربعاء.

وعزت الوزارة في بلاغ، هذا الانقطاع الذي يستمر ثلاث ساعات (من الساعة التاسعة إلى الساعة الثانية عشر صباحا)، إلى إنجاز أشغال التتريبات في إطار توسيع وتقوية هذا المقطع الطرقي.

ودعا البلاغ مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واحترام علامات التشوير من أجل مزيد من السلامة والأمان، مؤكدا أن الوزارة تظل رهن إشارة المواطنين 24/24 ساعة لتزويدهم بالمعلومات الكافية حول حالة الطـرق.

كما تحث الوزارة على تتبع نشراتها الإخبارية التي تعلنها بصفة مستمرة عبر بوابتها الإلكترونية: www.equipement.gov.ma والتطبيق “طريقي MaRoute” الذي يمكن تحميله عبرالهواتف الذكية، أو الاتصال مباشرة بمركز الديمومة التابع لمديرية الأشغال والاستغلال الطرقي على الرقم الهاتفي: 05.37.71.17.17

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0