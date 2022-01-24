وجدة …بعيوي يعطي انطلاقة أشغال توطين شركة ستوفر 3500 منصب شغل

هبة بريس ـ وجدة

جرى ،اليوم الاثنين 24 يناير الجاري، وضع الحجر الأساس لأشغال بناء شركة لصناعة أسلاك السيارات “الكابلاج”، بالقطب الصناعي بتكنوبول بوجدة، من طرف عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق، ومعاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، و المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق ، والنائب الأول لرئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب ورئيس الجمعية المغربية لتركيب وصناعة السيارات وعضو المجلس المديري لشركة MEDZ وممثل شركة أطلنطا سند وممثلة شركة ADEIS وذلك بحضور ممثلي الشركة، ونواب الرئيس و أعضاء المجلس ، والمنتخبون، و رؤساء المصالح اللاممركزة.

ويهدف هذا المشروع الذي يتم إنجازه على مساحة حوالي 8 هكتار، وتبلغ كلفته المالية حوالي 394 مليون درهم، إلى توفير حوالي 3500 منصب شغل قار للشباب بجهة الشرق.

وقال عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق، أن هذا المشروع يتم إنجازه على بعد أمتار من الشريط الحدودي المغربي الجزائري، والذي يروم تشغيل شباب الشريط الحدودي وخلق بدائل اقتصادية، لاسيما وأنه سيوفر حوالي 3500 منصب شغل لساكنة الجهة.

وأشار بعوي، إلى أن هذا المشروع يأتي في سياق تحقيق مكتسبات الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بوجدة، يوم 18 مارس 2003، والرامي إلى خلق مشاريع تنموية وتشجيع الاستثمارات.

وبهذه المناسبة، شارك عبد النبي بعوي، صباح اليوم الاثنين، بمقر ولاية جهة الشرق بوجدة، في اللقاء الذي جمعهم مع رياض مزّور وزير الصناعة والتجارة، عبر تقنية المناظرة المرئية، حيث اشاد في كلمة له بالدور المهم الذي تقوم به الوزارة الصناعية لفائدة دعم الاستثمار بجهة الشرق، مشيرا الى انه سيتم في الايام المقبلة الاعلان عن انشاء اقطاب صناعية مهمة في جميع اقاليم الجهة.

ويذكر أن مجلس جهة الشرق، وفي إطار تشجيعه للاستثمار صادق مؤخرا على عدد من دفاتر التحملات الخاصة، وذلك بهدف تنويع أشكال الدعم وضمان جودة وفعالية التأطير والمواكبة لمكونات النسيج المقاولاتي، وكذا توفير الشروط الملائمة لبناء منظومة جهوية للتشغيل، وفي هذا السياق، ودعما لدينامية وسيرورة توطين الشركات الصناعية بتراب الجهة، صادق مجلس الجهة مؤخرا على اتفاقية شراكة تهم توطين الشركة العالمية APTIV SERVICE MAROC لصناعة أسلاك السيارات.

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