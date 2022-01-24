وجدة …بعيوي يعطي انطلاقة أشغال توطين شركة ستوفر 3500 منصب شغل
جرى ،اليوم الاثنين 24 يناير الجاري، وضع الحجر الأساس لأشغال بناء شركة لصناعة أسلاك السيارات “الكابلاج”، بالقطب الصناعي بتكنوبول بوجدة، من طرف عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق، ومعاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، و المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق ، والنائب الأول لرئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب ورئيس الجمعية المغربية لتركيب وصناعة السيارات وعضو المجلس المديري لشركة MEDZ وممثل شركة أطلنطا سند وممثلة شركة ADEIS وذلك بحضور ممثلي الشركة، ونواب الرئيس و أعضاء المجلس ، والمنتخبون، و رؤساء المصالح اللاممركزة.
ويهدف هذا المشروع الذي يتم إنجازه على مساحة حوالي 8 هكتار، وتبلغ كلفته المالية حوالي 394 مليون درهم، إلى توفير حوالي 3500 منصب شغل قار للشباب بجهة الشرق.
وقال عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق، أن هذا المشروع يتم إنجازه على بعد أمتار من الشريط الحدودي المغربي الجزائري، والذي يروم تشغيل شباب الشريط الحدودي وخلق بدائل اقتصادية، لاسيما وأنه سيوفر حوالي 3500 منصب شغل لساكنة الجهة.
وأشار بعوي، إلى أن هذا المشروع يأتي في سياق تحقيق مكتسبات الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بوجدة، يوم 18 مارس 2003، والرامي إلى خلق مشاريع تنموية وتشجيع الاستثمارات.
وبهذه المناسبة، شارك عبد النبي بعوي، صباح اليوم الاثنين، بمقر ولاية جهة الشرق بوجدة، في اللقاء الذي جمعهم مع رياض مزّور وزير الصناعة والتجارة، عبر تقنية المناظرة المرئية، حيث اشاد في كلمة له بالدور المهم الذي تقوم به الوزارة الصناعية لفائدة دعم الاستثمار بجهة الشرق، مشيرا الى انه سيتم في الايام المقبلة الاعلان عن انشاء اقطاب صناعية مهمة في جميع اقاليم الجهة.
ويذكر أن مجلس جهة الشرق، وفي إطار تشجيعه للاستثمار صادق مؤخرا على عدد من دفاتر التحملات الخاصة، وذلك بهدف تنويع أشكال الدعم وضمان جودة وفعالية التأطير والمواكبة لمكونات النسيج المقاولاتي، وكذا توفير الشروط الملائمة لبناء منظومة جهوية للتشغيل، وفي هذا السياق، ودعما لدينامية وسيرورة توطين الشركات الصناعية بتراب الجهة، صادق مجلس الجهة مؤخرا على اتفاقية شراكة تهم توطين الشركة العالمية APTIV SERVICE MAROC لصناعة أسلاك السيارات.
20 تعليقات
إنها مبادرة طيبة تعطي أهمية كبيرة لمدينة وجدة؛مما ترفع من مستوى يد الشغل وتحد شيئا ما من البطالة…
هذآ المشروع سيطر إطلالة رائعة جدا حيت سيرفع من قيمة الإقتصاد الوطني بالمغرب سيرجع المشروع بالنفع على المدينة..
نتمنى هذه المشاريع تعم الفائدة للجميع المواطنين على صعيد المملكة من أجل النهوض إلى مغرب أفضل بكثير من السابق….
هذآ المشروع سيعطي نظرة مستقبلية للمغرب ؛وذالك للحد من ظاهرة الهجرة السرية عبر قوارب الموت التي يذهب ضحايا الابرياء القاصرين.. فهذه فرصة لتقوم الدولة لمحاربة البطالة والتشرد…
يجب على الحكومة الجديدة أن تضع بعين الاعتبار جميع القطاعات المتضررة بجائحة كوفيد 19 كورونا وترفع من مستوى الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي؛وهذاجميل ما قامت به تجاه مدينة وجدة…
إنه مشروع رائع جدا سيخلق فرص العمل للشباب العاطل والحاصل على دراسات عليا ممتازة جدا ؛. كما سيعطي قفزة كبيرة تعود بالنفع على مدينة وجدة…
تعتبر مدينة وجدة من المدن الكبرى المغربية في جهة الشرق .كما تمتاز بعدة قطاعات الصناعية … لهذا فإن هذا المشروع سيعطي نظرة مستقبلية للمغرب ويعود بالنفع على ساكنة مدينة وجدة…
هذآ هو الأهم والمعقول وليس في التفاهات وكلام فارغ لامحل له من الاعراب …
بهذه المشاريع والاستثمارات مدينة وجدة ستعرف نهضة تنموية شاملة بين المدينة والمناطق المجاورة لها …
انطلاقة جديدة في مدينة وجدة ستمنحها حلة جديدة ونظرة مستقبلية للمدينة.. بالتوفيق والابداع والتطوير في استثمارات ومشاريع تنموية تعود بالنفع على المدينة….
إن هذا المشروع سيحقق مكتسبات الخطاب الملكي الذي القاه الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا للخير بوجدة في 2003. الرامي إلى خلق مشاريع والاستثمارات مهمة تعود بالنفع على المدينة..
نحن جد ماسة مثل هذه المشاريع لان جل شبابنا الذين حصلوا على شهادات عليا ممتازة جدا عاطلين عن العمل. وهذه فرصة ذهبية لتشغيل شبابنا والحد من البطالة وتوفير فرص العمل…..
نتمنى هذه الميزانية المخصصة لمثل هذه المشاريع والاستثمارات أن تكون المصداقية والشفافية وروح وطنية وليس كما فعلت الحكومة السابقة وادخلت الميزانية في جيوبها هههههههههههه…..
حتى وإن تم هذآ المشروع لم يتغير أي شيء لأن المشكل في ارباب الشركات لأننا نعيش فيه دائما لأنهم يفعلون ما يريدون في الشغيلة..حسبي الله ونعم الوكيل فيهم….
ستعرف الجهة الشرقية قفزة كبيرة تعود بالنفع على المدينة حيث أنها ستقلص من البطالة وتوفير فرص الشغل وتحد شيئا ما منها…
الحمد لله أن الحكومة الجديدة ستعطي مفعولها في النهوض بمغرب أفضل بكثير من السابق…
الحكومة الجديدة مقبلة على مشاريع والاستثمارات مهمة في المغرب مما ستعطي مفعولها في النهوض بمغرب أفضل بكثير من السابق ونتمنى ذالك….
كلما تحقق حلمنا للأسف الشديد هناك من يتلاعب بالميزانية واموال الشعب المغربي وادخالها الى جيوبهم ويبقى المشروع معلق إلى أجل غير مسمى.. هههههههههههه.
نريد ان يعم النفع على الجميع .من طنجة إلى كويرة؛والاستفادة من هذآ المشروع، وليس كلام حبر على ورق…او سرقة اموال الشعب كما فعلت الحكومة السابقة….يجب التغيير في السلوكات حتى تكون المصداقية والشفافية وروح وطنية شاملة الأمانة المالية…
ستعرف الجهة الشرقية قفزة نوعية جيدة مما ستعطي مفعولها في النهوض بمغرب أفضل بكثير من السابق ومدينة متألقة ومزدهرة ؛ بهذا المشروع الذي سيخلف فرص العمل للشباب العاطل والحاصل على دراسات عليا ممتازة جدا ..والحد من ظاهرة الهجرة السرية عبر قوارب الموت..ولنا أمل في ذالك…