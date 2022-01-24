في ظل تصاعد التوتر بين الرباط ومدريد..المغرب يتجه الى تغيير اسماء المراكز “الحدودية” بالثغرين المحتلين.
لاتزال الأزمة الدبلوماسية بين المملكة المغربية وجارتها الشمالية إسبانيا في تصاعد مُستمر، بسبب سياسة اللاوضوح التي تتبعها مدريد بخصوص عدد من الملفات المتعلقة بالوحدة الترابية للمغرب .
وبالرغم من أن المغرب بعث اشارات حسن النية للجارة الشمالية فيما يتعلق بامكانية عودة العلاقات بين البلدين الى مجراها الطبيعي بعد أزمة استقبال زعيم الانفصاليين على أراضيها بطريقة أجبرت القضاء الاسباني على تتبع خيوط “العملية السرية” ، الا أن عدد من المواقف التي عبرت عنها اسبانيا مؤخرا دفعت الرباط الى مراجعة أوراقها تجاه “حليف الأمس “.
وفي السياق ذاته ، أفادت مصادر متطابقة ان تغييرا مرتقبا في تسمية مراكز “المعابر الحدودية” بسبتة ومليلية المحتلتين في طريقه الى التفعيل حيث سيتم ازالة كلمية “الحدودية ” تعويضها ب “مفوضية باب سبتة ومفوضية باب مليلية “.
ويعتبر المغرب ثغري سبتة ومليلية وعدد من الجزر محتلة من طرف اسبانيا ، هذه الأخيرة التي تحاول نهج سياسة فرض أمر الواقع خاصة بعد اعلان رغبتها سابقا في ضم المدينتين المحتلتين بشكل كامل إلى منطقة شنغن الأوروبية، في خطوة تصعيدية اصطدمت برفض رسمي وشعبي مغربي
6 تعليقات
منذ سنوات طويلة والنزاع بينهما حول المدينتين المحتلتين من طرف الحكومة الإسبانية بدون نتيجة ….
إسبانيا تريد مصلحتها فقط ومسرحية ديبلوماسية منذ زمان طويلة ولن يجد حلا مناسبا يرضي الجميع لحل الأزمة بينهما لاسترجاع الملفات المحذوفه من طرفها قضية سبتة المحتلة ومليلية وباقي الاراضي المعصومة وبعض الجزر المحتلة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
القضية صعبة جدا وليس لها حل أبدا مثلها مثل القضية الفلسطينية ليس لها نهاية ….
سبتة المحتلة ومليلية مغربيتان أبا عن جد احبوا ام كرهوا وسنظل نكافح عنها الى اخر عرق ينبض في شرايين قلبنا نفديك يا سبتة المحتلة ومليلية وباقي المناطق المحتلة…
الان سنعيد السيناريوهات المتعلقة ب سبتة المحتلة ومليلية وللأسف الشديد لن يصلوا إلى أي حل….
الإسبانيون دائما يبحثون عن مصالحهم فقط أما بالنسبة لقضية سبتة المحتلة ومليلية للأسف الشديد ستبقى معلقة إلى أن يرث الله الارض ومن عليها.