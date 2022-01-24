بوريطة : الهدف هو فتح الحدود لكن مع توفير الشروط لصحة الجميع

هبةبريس ـ الرباط

قال وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، خلال جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب إن فتح الحدود له علاقة بتطور الوضعية الوبائية والتي سجلت إرتفاعا ملحوظا الأسابيع الأخيرة خاصة مع ذروة الموجة في المغرب.

وأضاف بوريطة أن الهدف واضح وهو فتح الحدود، لكن مع توفير الشروط لصحة الناس الذين سيدخلون، ولصحة المواطنين المغاربة.

و قال ايضا إن مسألة فتح الحدود خاضعة للنقاش، مؤكدا أن كل دولة تتخذ التدابير التي تناسبها بالنظر إلى وضعيتها الخاصة.

وأشار أن المغرب بدأ يخرج من مرحلة ذروة تفشي الفيروس ولكن أرقام الإصابات لازالت مخيفة، موضحا أن 97 شخصا توفوا بسبب الفيروس خلال الشهر الجاري.

جواب بوريطة كان ردا على زهرة المومن البرلمانية عن حزب “التقدم والاشتراكية” والتي دعت الحكومة إلى التحلي بالشجاعة وفتح الحدود

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