أبو زيد توجه انتقادات لاذعة إلى لشكر وتؤكد أن حزب “الوردة” فقد البوصلة

2022-01-24 / 9:25 مساءً
1
هبةبريس ـ الرباط

انتقدت القيادية في حزب الاتحاد الاشتراكي حسناء أبو زيد، ما وصفته بـ”محاصرة المخالفين ” للكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر وهو الشيء الذي افقد الحزب بوصلته

وقالت أبوزيد في ندوة صحافية عقدتها اليوم الإثنين بمدينة الرباط، إن “القيادة الحالية تعتبر أنه يكفي أن تتوفر على أغلبية مخدومة أو مفبركة أو حتى حقيقية لتمس بسيادة القانون فتواجه الأغلبية”.

ودعت الى “قطع الطريق عن حملات جديدة ذات حبل قصير، تقودها مجموعة منظمة تسيء إلى صورة الحزب ورمزية العقل الاتحادي”، وفق تعبيرها.

واشارت القيادة الاتحادية، ان القيادة الحالبة باتت تنهج أسلوب “محاصرة المخالفين” حيث قالت ” لم نغب ولكن تم تغييبنا بقرار قسري ومع ذلك، استمررنا في الدفاع عن صورة الاتحاد والفعل السياسي الحزبي والاتحادي”.

وانتقدت أبوزيد “الانتفاعية الحزبية وتهجير المثقفين وطمس الهوية السياسية للحزب، فضلا طرد المناضلين”، مذكرة “بما وقع في عدد من الكتابات الإقليمية وفي مقدمتها إنزكان، المضيق، الفنيدق، الراشيدية، سيدي إفني، برشيد، وغيرها”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بوريطة يؤكد الحاجة إلى إعادة النظر في الخريطة القنصلية للمملكة

بوريطة يؤكد الحاجة إلى إعادة النظر في الخريطة القنصلية…

2022-01-24 / 11:06 مساءً
Photo of في ظل تصاعد التوتر بين الرباط ومدريد..المغرب يتجه الى تغيير اسماء المراكز “الحدودية” بالثغرين المحتلين.

في ظل تصاعد التوتر بين الرباط ومدريد..المغرب يتجه الى…

2022-01-24 / 10:37 مساءً
Photo of بوريطة : الهدف هو فتح الحدود لكن مع توفير الشروط لصحة الجميع

بوريطة : الهدف هو فتح الحدود لكن مع توفير…

2022-01-24 / 10:00 مساءً
Photo of ايفي الإسبانبة :سفيرة المغرب في برلين تستعد للعودة إلى ألمانيا

ايفي الإسبانبة :سفيرة المغرب في برلين تستعد للعودة إلى…

2022-01-24 / 8:51 مساءً
Photo of محلل سياسي: الجزائر تتحمل كامل المسؤولية في النزاع حول الصحراء المغربية

محلل سياسي: الجزائر تتحمل كامل المسؤولية في النزاع حول…

2022-01-24 / 8:09 مساءً
Photo of اوزين ل”بنموسى”: “جبتي الهدية وعينيك فيها قعدتي معانا وكتاكل فيها”

اوزين ل”بنموسى”: “جبتي الهدية وعينيك فيها قعدتي معانا وكتاكل…

2022-01-24 / 4:58 مساءً
Photo of الوزير ميراوي يصاب بكورونا.. والسكوري ينوب عنه بمجلس النواب

الوزير ميراوي يصاب بكورونا.. والسكوري ينوب عنه بمجلس النواب

2022-01-24 / 3:29 مساءً
Photo of الجيش الجزائري يعتقل 4 أشخاص حاولوا الفرار خارج مخيمات تندوف

الجيش الجزائري يعتقل 4 أشخاص حاولوا الفرار خارج مخيمات…

2022-01-24 / 1:44 مساءً
Photo of حزب الاستقلال بسطات يطلق النار على المندوب الاقليمي للصحة

حزب الاستقلال بسطات يطلق النار على المندوب الاقليمي للصحة

2022-01-24 / 1:20 مساءً
Photo of المغرب.. “هيومن رايتس ووتش” منخرطة في “حملة سياسية ممنهجة” ضد البلاد

المغرب.. “هيومن رايتس ووتش” منخرطة في “حملة سياسية ممنهجة”…

2022-01-24 / 11:44 صباحًا

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق